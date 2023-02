Alan Wake 2

Alan Wake II est un survival-horror développé par Remedy Entertainment et édité par Epic Games. Considéré comme le tout premier jeu d'horreur du studio finlandais à qui l'on doit aussi les licences Control, Max Payne et Quantum Break, cette suite n'a pas dévoilé grand-chose si ce n'est qu'elle mettra à nouveau en scène le célèbre auteur de romans et qu'elle tournera sous Unreal Engine 5.