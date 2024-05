Elden Ring n’aura qu’un seul DLC avec Shadow of the Erdtree et la porte est ouverte concernant un second jeu

Avec le carton d’Elden Ring, un DLC était plus ou moins assuré. From Software a de toute façon l’habitude de sortir quelques extensions pour ses jeux, et ce n’allait pas être son jeu le plus populaire qui allait déroge à la règle (même si Sekiro n’a pas eu droit au même traitement). Shadow of the Erdtree arrive deux après après la sortie du jeu principal et nous invite à retour en Entre-Terre pour notre plus grand plaisir. Et pour la dernière fois ? Oui et non selon Hidetaka Miyazaki, qui confirme tout de même qu’il s’agira là de l’unique DLC.