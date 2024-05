Amazon Prime Gaming : Tomb Raider, Fallout 3, The Forgotten City… Voici la liste des jeux qui seront compris dans l’abonnement en mai

Les jeux compris avec Prime Gaming en mai

Les plus optimistes y verront là un signe que le prochain épisode – réalisé par Crystal Dynamics et distribué par Amazon – est prêt à se montrer (et il faut vraiment être optimiste pour le penser), mais on va déjà se réjouir d’obtenir Tomb Raider sans dépenser un centime de plus grâce à cet abonnement. Le reboot de 2013 est ici la star des jeux du mois de mai à récupérer avec Prime Gaming, même s’il est loin d’être le seul.

Voici la liste des jeux qui arrivent prochainement dans le service Amazon Prime Gaming :

Tomb Raider Game of the Year Edition – 2 mai

LEGO Star Wars: The Clone Wars – 2 mai

Dark City: International Intrigue – 9 mai

Fallout 3: Game of the Year Edition – 9 mai

Nine Witches: Family Disruption – 9 mai

Electrician Simulator – 9 mai

100 Doors Games: Escape from School – 16 mai

The Forgotten City – 16 mai

Spirits of Mystery: Whisper of the Past – 23 mai

Notez également que Fallout 3 : Game of the Year Edition et Fallout : New Vegas sont jouables sur Amazon Luna pour les abonnés Prime pendant cinq mois, si vous n’avez pas pu les récupérer lors des mois précédents.