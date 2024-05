Des chats et des orcs au programme cette semaine

On commence avec le tout mignon Cat Quest 2. Un action-RPG assez unique dans lequel on contrôle un chat qui part à l’aventure dans une quête délicieusement drôle, bourrée de clins d’œil, avec un gameplay simple à prendre en main et même la possibilité de jouer en coopération (avec un chien, histoire de ne pas créer de conflits).

Un bon épisode qui se repose un peu trop sur les lauriers du premier, mais qui reste très sympathique à faire, surtout gratuitement. Et puis, ce sera pour vous l’occasion idéale de découvrir la saga avant l’arrivée du troisième épisode cet été, qui sera placé sous le signe de la piraterie.

Changement d’ambiance avec Orcs Must Die! 3, un jeu d’action et de stratégie qui est lui aussi jouable en coopération. Dans cet épisode, vous devrez défendre vos fortifications des assauts ennemis en plaçant tout un tas de pièges et en construisant des machines qui balayeront les rangs des orcs.

Vous pouvez dès maintenant vous rendre sur l’Epic Games Store pour télécharger gratuitement Cat Quest 2 et Orcs Must Die! 3. Vous avez jusqu’au jeudi 9 mai à 17 heures pour ajouter ces deux titres dans votre bibliothèque, après quoi ils seront remplacés par Circus Electrique et des bonus pour le jeu Firestone.