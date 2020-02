World of Horror

Hommage aux travaux de Lovecraft et Junji Ito, World of Horror nous invite dans l'intimité de la petite ville de Shiokawa qui sera brusquement sujette à des événements plus qu'inquiétants. Il faudra alors mener l'enquête aux contrôles de 5 personnages qui devront se frayer un chemin à travers diverses abominations, grâce à un système de combat au tour par tour à choix réalistes. Tout cela dans le but de lever le voile sur un monde s'immergeant peu à peu dans une sombre folie causée par le réveil d'anciens dieux.