Sony va retirer Horizon Zero Dawn: Complete Edition du catalogue PlayStation Plus, de quoi relancer les rumeurs d’un remaster

Partir pour mieux revenir ?

Ce retrait aurait débord été repéré par un utilisateur sur Reddit avant d’être plus globalement identifié. Horizon Zero Dawn: Complete Edition, c’est-à-dire la version incluant le DLC Frozen Wilds, va donc être retiré du catalogue dès le 21 mai prochain, date à laquelle les prochains jeux du PS Plus Extra et Premium devaient sans doute arriver. C’est aussi à cette date que de nombreux autre jeux vont quitter l’abonnement, à l’image de plusieurs jeux Final Fantasy. On pourrait donc se dire que Horizon Zero Dawn n’est qu’un jeu de plus ajouté à cette liste, mais le cas du titre de Guerrilla Games est forcément différent.

Déjà, parce qu’il s’agit d’un jeu PlayStation Studios, même si l’on a pu voir avec Marvel’s Spider-Man que cela pouvait malgré tout arriver. Mais aussi parce que les rumeurs, venant de sources sérieuses, à propos d’un remaster/remake de cet épisode sont insistantes depuis quelques mois. Si un tel projet était effectivement en préparation, voir Sony retirer cette version PS4 du jeu pour mieux vendre une version PS5 remasterisée aurait du sens (si l’on se place du point de vue du constructeur et non celui du consommateur).

Rien n’est encore (officiellement) confirmé et ce n’est pas ce simple retrait du jeu sur le PlayStation Store qui pourra le prouver. Reste que cela donne du grain à moudre à celles et ceux qui pensent que la rumeur est dans le vrai, chose que l’on pourra peut-être vérifier bientôt à l’occasion d’un prochain State of Play/PlayStation Showcase.