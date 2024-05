Fortnite met à l’honneur Star Wars pour le « May the 4TH » avec pleins d’événements dans le Battle Royale, LEGO Fortnite et Rocket Racing

La saga représentée dans tous les modes

Ce n’est pas la première fois qu’Epic Games décide de mettre à l’honneur la licence pour le 4 mai, sauf que cette année, il a vu les choses en grand. Tout d’abord dans son Battre Royale, avec un Chewbacca qui entre sur le champ de bataille et qui pourra tuer ses ennemis avec son Arbalète Laser Wookie que vous pourrez aussi récupérer. On retrouvera aussi la bataille contre Dark Vador et les Stormtroopers seront aussi de la partie.

C’est sans doute dans LEGO Fortnite qu’il ne faudra pas manquer l’évènement lié à Star Wars. Le Star Destroyer et les autres vaisseaux iconiques de la saga feront leur chemin jusque dans le jeu. Il faudra aider les rebelles à repousser l’Empire, notamment en fortifiant leur campement et en fabriquant votre propre sabre laser. Un Passe LEGO : Rébellion sera aussi disponible pour obtenir quelques récompenses en plus comme des décors à l’image de Mos Eisley avec la cantina.

Epic Games n’oublie pas non plus Rocket Racing même si ici il faudra se contenter de quelques quêtes spéciales pour mettre la main sur la traînée Connecteurs à induction, ou encore les stickers Module de course d’Anakin et Dark Maul. On termine avec Fortnite Festival, avec une guitare Hallikset à sept cordes à obtenir via le Pass tandis qu’une scène dans la cantina avec un Lando Calrissian qui fera trembler la scène dès demain, le 3 mai.