Wizard with a Gun

Wizard with a Gun est un jeu de survie de type sandbox développé par Galvanic Games et édité par Devolver Digital. Jouable en solo ou en coopération jusqu'à quatre en ligne, le titre vous invite à prendre le contrôle d'un sorcier équipé d'une arme à feu qui doit survivre dans des biomes générés aléatoirement tout en affrontant divers ennemis, fabriquer des objets, des munitions et des sorts ainsi que personnaliser sa base.