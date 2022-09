Disgaea 7

Disgaea 7 est un Tactical-RPG développé par Nippon Ichi Software. On retrouve le moteur et les modèles 3D de l'épisode précédent mais avec cette fois-ci un thème basé sur le Japon féodal. En effet, l'histoire se déroule dans l'Archipel de Sous-Mondes Hinomoto qui vient de se faire envahir par un terrible général qui veut détruire le code d'honneur qui régit l'endroit. Pour s'opposer à lui, on retrouve le samouraï Fuji qui rejette toute émotion humaine et Piririka, une étrangère otaku obsédée par l'image qu'elle se faisait du pays via les mangas et les animes. Niveau gameplay, la grande nouveauté est le Dodeka MAX qui permet aux personnages de devenir géants, mais aussi le changement de classe lors de la réincarnation des personnages, en plus de l'apparition de celle pour les armes. Mais aussi des affrontements classés basés sur une IA que vous programmez.