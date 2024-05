Earth Defense Force 6 trouve enfin sa date de sortie européenne

Double dose en 2024

Bien qu’assez éloigné en termes de mécaniques de jeu, Helldivers 2 aura malgré tout permis à pas mal de fans de la franchise Earth Defense Force de relativiser, en constatant que le TPS avec des insectes géants peut aussi intéresser le plus grand nombre. Cette série détenue par D3 Publisher, que l’on considérera volontiers comme un produit culturel de niche, ne connaît qu’un succès de faible envergure hors du Japon (et même au sein de l’archipel d’ailleurs, mais passons), et ne perdure que grâce à une solide communauté de fans. Communauté qui se sera visiblement jetée sans réfléchir sur les deux derniers opus en date, Iron Rain et World Brothers, pourtant considérés par le plus grand nombre comme en deçà des volets principaux.

Après plus de trois ans d’absence, Earth Defense Force est pourtant sur le point de revenir, plus bruyamment que jamais. En effet, nous apprenions il y a quelques semaines qu’un certain Earth Defense Force : World Brothers 2 était sur le point de voir le jour, et paraîtrait partout dans le monde dès le 26 septembre prochain. Une bien bonne nouvelle, assurément, qui en accompagnait une autre, plus ancienne et moins précise, prévoyant l’arrivée du sixième épisode numéroté pour le printemps. Maintenant que cette belle saison est à nos portes, on peut l’affirmer sans trop se mouiller : ce n’est pas pour tout de suite. Pourtant, les choses ont pris une autre tournure ce premier jour de mai.

C’est via un trailer que nous avons pu apprendre la nouvelle : Earth Defense Force 6 se dirige bel et bien vers une sortie cette année en Occident, et même dès cet été. Un petit report qui ne lui fait pas de mal, l’espaçant d’un Helldivers 2 qui pourrait, d’une certaine façon, lui faire de l’ombre. La bonne nouvelle, c’est que cette fois nous avons une date bien précise : le 25 juillet. Avis aux intéressés, toute précommande vous permettra d’acquérir un jetpack unique pour la classe Wing Diver. Tout achat avant le 24 décembre prochain (ce qui reste assez large comme créneau) vous permettra par ailleurs d’obtenir un skin pour l’exosquelette, ainsi que trois personnages supplémentaires à incarner.

Rendez-vous le 25 juillet prochain pour sauver la planète des méchants insectes géants et des soucoupes volantes, et ce sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC via Steam. A noter que, à l’occasion de cette annonce, l’intégralité de la franchise disponible sur PC propose de grosses réductions sur la plateforme de Valve.