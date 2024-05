XDefiant : Le shooter multijoueur d’Ubisoft est enfin prêt pour sa sortie, le jeu arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series dans quelques jours

Quand sortira XDefiant ?

Ubisoft a enfin trouvé le chemin pour que XDefiant puisse sortir après plusieurs mois de retard. Les derniers tests ont été concluants, et maintenant que plus rien n’entrave la sortie de la version 1.0 du jeu, il prépare son arrivée plus qu’imminente.

Vous pourrez en effet jouer à XDefiant dès le 21 mai prochain, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Si le shooter multijoueur a été annoncé durant un temps sur PS4 et Xbox One, cela ne semble plus être à l’ordre du jour pour le moment.

Quel sera le contenu au lancement pour XDefiant ?

Pour son lancement, le titre passera d’abord par une pré-saison avant de lancer officiellement son suivi avec la saison 1 qui arrivera 6 semaines plus tard. Durant cette période, donc dès le 21 mai, il sera possible de jouer avec les personnages des 5 factions que sont Echelon, les Phantoms, les Nettoyeurs, Libertad et Dedsec. Notez que cette dernière devra être débloquée ou achetée.

On retrouvera également 5 modes de jeu, à savoir Domination, Hot Shot, Occupation, Escorte et Contrôle de zone. En dehors de Hot Shot, les quatre autres modes pourront être joués en classé dans des versions en 4 vs 4.

Voici la liste des maps disponibles au lancement de XDefiant :

Arena

Attica Heights

Dumbo

Echelon HQ

Emporium

Liberty

Mayday

Meltdown

Midway

Nudleplex

Pueblito

Showtime

Times Square

Zoo

De plus, une partie de la feuille de route des futures nouveautés pour le jeu a été partagée. Durant la première année, on aura donc droit à 4 factions en plus (Ruby, Buzz, Orchard et Horde), 12 nouvelles armes et 12 maps inédites.