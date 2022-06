The Lord of the Rings: Return to Moria

The Lord of the Rings: Return to Moria est un jeu d'aventure et de survie dans lequel on incarne des Nains de l'univers du Seigneur des Anneaux, ayant pour but de reprendre leur terre natale, la Moria, pour l'exploiter à nouveau. Le jeu prend donc place au Quatrième Âge, et nous demande d'explorer les mines et d'y construire des camps grâce à la récolte de ressources, tout en améliorant au fur et à mesure son équipement. De nombreux dangers se cachent dans ces mines, c'est pourquoi le jeu offre la possibilité de jouer à plusieurs et d'explorer la Moria ensemble.