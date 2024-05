La Corée du Sud compte investir massivement dans le marché des jeux consoles pour les 5 ans à venir

Pour être moins dépendants des jeux mobiles

On apprend cela via le journal The Korea Times, qui indique que le ministère de la culture local veut que le pays réduise sa dépendance financière face au marché des jeux en ligne et celui du marché des jeux mobiles. S’il reconnaît que ces deux secteurs représentent une grande part de l’industrie du jeu vidéo, il souhaite consolider son approche sur les jeux console.

Il veut surtout aller chercher un public plus occidental, qui a davantage l’habitude de jouer sur ces plateformes, contrairement aux joueurs et joueuses coréens. En allant cherchant un public en dehors de son propre pays, le gouvernement veut aussi attirer des partenaires comme Microsoft, Sony et Nintendo pour créer de nouveaux emplois et faire naître des partenariats avec les entreprises coréennes afin de booster l’économie. Par conséquent, des efforts considérables vont être effectués au cours des 5 prochaines années pour favoriser la création de jeux sur consoles dans le pays.

Des studios qui ont déjà senti le vent tourner

Aucun jeu ou studio n’est cité explicitement dans l’article, mais difficile de croire qu’une équipe comme Shift Up est étrangère à cela. Elle a réussi à sécuriser un deal d’exclusivité avec Sony en devenant le premier studio first-party coréen du constructeur, ce qui était déjà une sacrée avancée.

Lies of P s’est quant à lui écoulé à plus d’un million d’exemplaires en quelques jours de commercialisation. Et si on ajoute à cela les projets de Nexon ou NCSoft, on se rend compte que le marché des consoles a déjà commencé à attirer les plus grandes boîtes coréennes.

Il faut donc s’attendre à voir des investissements massifs dans ce secteur pour les prochaines années, avec plusieurs éditeurs et constructeurs qui vont sans doute s’intéresser à la croissance des studios sur place pour se consolider encore un peu plus.