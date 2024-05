La grande majorité des studios de Private Division aurait été licenciée chez Take-Two

Vers une morte lente du label

Le label « indé », ou dira-t-on « Triple I », de Take-Two subit de plein fouet la restructuration annoncée par Zelnick. Si la fermeture des studios Roll7 et Intercept Games avait déjà de quoi émouvoir, c’est en réalité tout Private Division qui fait face à des licenciements selon GamesIndustry.biz, qui affirme que la « grande majorité » des équipes au sein des studios de Seattle, New York, Las Vegas et Munich a été mise à la porte.

Il est bon de rappeler que ce label édite par exemple des titres comme Tales of the Shire, le prochain jeu Seigneur des Anneaux, ou encore No Rest for the Wicked, qui vient tout juste d’être lancé en accès anticipé par Moon Studios. La nouvelle des licenciements chez Private Division ne devrait pas remettre en cause le suivi des deux jeux, puisque Take-Two a confirmé à GamesIndustry.biz qu’ils faisaient toujours parties des plans et que le label n’allait pas fermer, mais l’inquiétude doit tout de même être présente au sein des équipes.

On souhaite à No Rest for the Wicked qu’il ne soit pas le chant du cygne de Private Division, mais si les employés du label ont été réduits au strict minimum, on ne donne malheureusement pas cher de la survie de cette division de Take-Two.