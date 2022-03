Bob l’Eponge : The Cosmic Shake

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake (ou Bob l'Eponge The Cosmic Shake) est un jeu d'action développé par Purple Lamp et édité par THQ Nordic. Prenant place dans le célèbre univers du dessin animé Bob l'Eponge, les joueurs et les joueuses retrouvent Bob et son meilleur ami Patrick l'étoile de mer dans une aventure qui les fera voyager à travers les dimensions après avoir chamboulé le tissu de la réalité en utilisant des larmes de sirène capables de réaliser tous les vœux.