War Hospital

War Hospital est un jeu de stratégie développé par Brave Lamb Studio et édité par Nacon. Le titre vous met aux commandes d'un hôpital britannique durant la Première Guerre mondiale. Vous incarnez le major Henry Wells, un médecin de combat britannique à la retraite, réquisitionné et précipité dans le conflit. Soigner les blessés de guerre demandera de la tactique mais aussi de la morale. Le jeu se veut être une reconstitution fidèle du front français et une représentation réaliste des soins prodigués dans cette période. Il faudra également développer de nouvelles techniques médicales pour sauver un maximum de vie.