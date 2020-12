Endless Dungeon

Endless Dungeon est un Rogue-lite tactique et action développé par Amplitude Studios et édité par SEGA. De déroulant dans l'univers Endless déjà exploré dans les Endless Space ou encore Endless Legend, le titre vous mettra dans la peau d'une équipe de héros perdue dans une vaisseau spatiale abandonnée. Ensemble ils devront protéger un cristal contre de très nombreuses vagues d'ennemis. Il est possible d'y jour en solo et en coopération en local et en ligne.