Qu’ils soient portés par une dimension narrative profonde et travaillée, une réalisation de haute volée, un gameplay agréable à prendre en mains, des affrontements épiques, et/ou une ambiance unique et immersive, voici un article répertoriant les meilleurs jeux vidéo d’action-aventure « de tous les temps » méritant d’être lancés, ou relancés, en 2025. Comme d’habitude, celui-ci est entièrement subjectif et non exhaustif. Autre précision importante, en dehors de ceux inclus dans le top 5, il n’existe pas de véritable hiérarchie des titres présents dans les catégories « Nos autres valeurs sûres » et « Et n’oublions pas non plus… », d’où notre choix de les classer par ordre alphabétique. De plus, la dernière section de cette sélection a davantage vocation à être une extension de la deuxième, plutôt qu’une à part entière. Bonne lecture à toutes et à tous !

Notre top 5

La saga The Last of Us

Développeur/éditeur : Naughty Dog/Sony Interactive Entertainment

: Naughty Dog/Sony Interactive Entertainment Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5

Inaugurée en 2013 sur PlayStation 3, la licence The Last of Us est rapidement devenue un pilier du genre action-aventure, et ce malgré la faculté de Naughty Dog et Sony à l’avoir « un peu » trop essorée à coup de remakes et remasters plus ou moins dispensables ces dernières années.

Porté notamment par un duo de protagonistes attachants respectivement doublés par Troy Baker et Ashley Johnson dans sa version originale (Cyrille Monge et Adeline Chetail dans la VF), The Last of Us Part I nous invite à suivre le périple de Joel et Ellie. Alors que les Etats-Unis ont été touchés par une pandémie ayant décimé la majorité de sa population, ce contrebandier bourru et cette jeune fille doivent apprendre à se faire confiance afin de survivre dans l’univers post-apocalyptique qui est désormais le leur. En 2014, Left Behind, un DLC racontant le passé d’Ellie, est venu étoffer le scénario et lore de base.

En juin 2020, la suite tant attendue est commercialisée sous la sobre appellation « The Last of Us Part II« . Se déroulant environ cinq ans après les événements de la première partie, elle nous plonge dans une intrigue encore plus sombre, brutale et bouleversante qui n’hésite jamais à prendre le risque de heurter notre sensibilité. Nous y incarnons une Ellie qui s’engage dans une quête de justice et de vengeance, suite à une tragédie secouant la communauté de Jackson (Wyoming) dans laquelle elle avait trouvé sa place.

En parallèle du lancement de son remaster début 2024, un mode roguelike (Sans Retour), trois niveaux « perdus », ainsi que diverses améliorations techniques ont été intégrés à l’expérience d’origine. Et en juillet 2025, une mise à jour a ajouté la possibilité de découvrir, ou redécouvrir, l’histoire de ce second volet de façon chronologique.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Développeur/éditeur : Nintendo

: Nintendo Plateformes : Nintendo Switch – Nintendo Switch 2

Chef-d’œuvre redéfinissant les codes du « vivre librement une incroyable aventure en monde ouvert » dans un jeu vidéo, The Legend of Zelda: Breath of the Wild n’a quasiment pas pris une ride depuis sa sortie en mars 2017.

Nous mettant à nouveau dans la peau de Link, nous nous y réveillons amnésiques au sein d’un royaume d’Hyrule ravagé un siècle plus tôt par Ganon. Sans surprise, c’est à nous de mettre un terme à cette menace et, pour une fois, nous avons l’autorisation d’essayer de le faire dès le début de la partie. Sinon, nous pouvons aussi prendre le temps nécessaire de nous préparer à ce combat, en explorant les moindres recoins des régions qui nous entourent. Cela nous permet de dénicher le meilleur équipement possible, renforcer notre jauge de vie et barre d’endurance, en résolvant les énigmes de donjons et sanctuaires, ou encore retrouver nos souvenirs.

Quelques mois plus tard, la production nippone a accueilli deux DLC : Les Epreuves Légendaires, ajoutant essentiellement une flopée de défis supplémentaires à relever dans un style similaire à ceux présents dans les sanctuaires d’Hyrule, et L’Ode aux Prodiges, qui nous permet d’en apprendre davantage sur certains personnages visibles en suivant la campagne principale.

Enfin, outre une suite, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, qui est disponible depuis 2023, BOTW a bénéficié d’une version Nintendo Switch 2 plus fluide et jolie en juin 2025 mais, attention, aucune des extensions mentionnées précédemment n’est incluses de base dedans !

Les Red Dead Redemption

Développeur/éditeur : Rockstar Games

: Rockstar Games Plateformes : PC – PlayStation 4 – Xbox One (le second uniquement) – Nintendo Switch (le premier uniquement)

Pour celles et ceux qui ne le savent pas déjà, les Red Dead Redemption de Rockstar Games sont dignes des meilleurs westerns diffusés au cinéma au cours du 20ème siècle.

Commercialisé initialement en 2010, la première itération se passe au début des années 1910 et nous fait incarner John Marston, un ancien hors-la-loi cherchant à laisser son passé derrière lui. Malheureusement, des agents fédéraux le retrouvent et l’obligent à traquer les derniers membres de sa bande, sous peine de s’attaquer directement à sa famille. Quelques mois après son lancement, cet opus a reçu un DLC baptisé « Undead Nightmare« . Prenant place dans une version uchronique et dystopique de l’Ouest sauvage américain, il met toujours en scène John Marston sauf que, cette fois-ci, il doit affronter des hordes de morts-vivants.

Fin 2018, Red Dead Redemption II débarque dans les rayons et boutiques numériques. Se déroulant plusieurs années avant les événements de son prédécesseur, il nous met dans la peau d’Arthur Morgan, membre de la bande de brigands dirigée par Dutch van der Linde. En cavale, poursuivi par les agents fédéraux et des chasseurs de primes, celui-ci doit commettre différents actes illégaux dans l’unique but de survivre. Cependant, les querelles commencent à se multiplier au sein du groupe, ce qui va le confronter à un dilemme : suivre ses idéaux ou rester loyal à ses camarades.

God of War (2018) + God of War Ragnarök

Développeur/éditeur : Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment

: Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 (le second jeu uniquement)

Bien que tout le monde n’ait pas forcément adhéré aux multiples changements qu’ils ont apportés à la franchise dans l’optique de lui donner un second souffle, les deux derniers God of War en date sont des incontournables du secteur des jeux d’action et d’aventure.

Sorti en 2018, God of War est à la fois une suite de God of War III et un reboot de la saga. Sous les traits du puissant Kratos, qui est épaulé de son fils Atreus pour l’occasion, cet opus nous demande d’atteindre un lieu précis des royaumes scandinaves, afin de répandre les cendres de la mère du jeune homme et défunte épouse du Fantôme de Sparte. Un long et périlleux voyage qui se corse lorsque des créatures et monstres issus de la mythologie nordique viennent nous barrer la route.

Quelques années après les faits narrés dans cet épisode, God of War Ragnarök (2022) nous fait vivre la suite des aventures scandinaves de Kratos, plus vieux, et d’Atreus, qui a gagné en maturité entre temps. Alors que la fin du monde approche à grands pas, ils reprennent les armes pour tenter de percer les secrets entourant cet événement prophétisé depuis la nuit des temps. Problème, ils ne sont pas les seuls à chercher des réponses. En effet, les dieux locaux menés par Odin et Thor sont prêts à tout pour échapper à ce destin funeste. Fin 2023, le titre a reçu un DLC gratuit, Valhalla, offrant un épilogue introspectif façon roguelike à l’arc nordique de Kratos.

Les Uncharted

Développeur/éditeur : Naughty Dog/Sony Interactive Entertainment

: Naughty Dog/Sony Interactive Entertainment Plateformes : PC (seconde compilation uniquement) – PlayStation 4 (première compilation uniquement) – PlayStation 5

Si c’est à Naughty Dog que nous devons les The Last of Us, n’oublions pas que le studio américain est également derrière des productions qui n’ont rien à envier aux Tomb Raider : les Uncharted. Regroupées en deux compilations, The Nathan Drake Collection et Legacy of Thieves Collection, elles sont connues pour être des références majeures des jeux d’action et d’aventure.

De Drake’s Fortune à A Thief’s End, les quatre volets principaux mettent en scène le chasseur de trésors Nathan Drake. En parcourant le monde entier, celui-ci croisera la route de personnages charismatiques et attachants, à l’image de Victor Sullivan et Elena Fisher, tout en essayant de percer les mystères autour d’artefacts maudits et autres légendes anciennes convoités par de dangereux concurrents.

Pensé initialement comme une extension d’A Thief’s End, The Lost Legacy est finalement vendu comme un opus à part entière en 2017. Même s’il est plus court et n’a pas vocation à renouveler la formule propre à la série, il nous donne la possibilité de vivre une ultime épopée aux côtés de Chloé Frazer, une « vieille connaissance » de Nathan Drake, et Nadine Ross, l’antagoniste secondaire du quatrième épisode.

Nos autres valeurs sûres

A Plague Tale Innocence + Requiem

Développeur/éditeur : Asobo Studio/Focus Entertainment

: Asobo Studio/Focus Entertainment Plateformes : PC – PlayStation 4 (le premier jeu uniquement) – PlayStation 5 – Xbox One (le premier jeu uniquement) – Xbox Series – Nintendo Switch

A Plague Tale est le genre de licence prouvant que posséder des ressources similaires à un AAA n’est pas indispensable pour créer un jeu capable de marquer durablement les esprits des joueurs et des joueuses.

Porté dès 2019 par le duo composé d’Amicia et Hugo de Rune, A Plague Tale: Innocence nous demande d’aider cette sœur et son petit frère à échapper aux griffes de l’Inquisition, alors que la peste et les hordes de rats déferlent sur le royaume de France en 1348. Trois ans plus tard, c’est une suite encore plus sombre et poignante dans laquelle nous plongent les développeurs avec A Plague Tale: Requiem. Tentant désespérément de se reconstruire, la fratrie de Rune est finalement rattrapée par son passé et doit à nouveau fuir la peste et autres ennemis qui les menacent.

Si ça vous intéresse, la saga d’Asobo Studio et Focus Entertainment continuera de s’étoffer en 2026 avec Resonance: A Plague Tale Legacy. Se déroulant environ quinze ans avant les péripéties narrées dans Innocence, ce spin-off nous fera contrôler Sophia, un personnage aperçu dans Requiem, dans sa quête d’un mystérieux trésor censé se trouver au cœur du dédale lié au mythe du Minotaure.

Les Batman Arkham

Développeur/éditeur : Rocksteady Studios/Warner Bros. Games

: Rocksteady Studios/Warner Bros. Games Plateformes : PC – PlayStation 4 – Xbox One – Nintendo Switch

Bien qu’un tantinet vieillissants sur certains aspects, les Batman Arkham de Rocksteady Studios ont toujours la cote auprès du public et c’est bien normal puisque, à ce jour, ils sont toujours considérés comme les adaptations vidéoludiques les plus fidèles à l’univers du célèbre Chevalier Noir de DC Comics.

Scénarisés par Paul Dini, un auteur américain connu notamment pour son travail sur les séries d’animation Batman, La Ligue des Justiciers, et Superman, l’Ange de Métropolis diffusées pendant les années 90 et 2000, Arkham Asylum et Arkham City nous font arpenter les sinistres asile d’Arkham et « super-prison » en monde ouvert d’Arkham City, afin d’affronter différents vilains (le Joker, Harley Quinn, Hugo Strange…). Dans Arkham Knight, c’est principalement l’Epouvantail et le Chevalier d’Arkham que nous combattons dans le but de sauver la ville de Gotham.

S’il n’a malheureusement pas eu droit à un remaster ou même un simple portage sur les plateformes les plus récentes, Batman Arkham Origins vaut encore le coup d’œil aujourd’hui, et ce rien que pour sa campagne solo. Conçue par Warner Bros. Games Montréal (Gotham Knights), elle sert de préquelle à la trilogie de Rocksteady. Nous mettant dans la peau d’un Bruce Wayne plus jeune, nous devons contrer les plans de Black Mask, tout en étant traqués par les assassins qu’il a engagé et les forces de police de Gotham. En 2024, cette itération a bénéficié d’une excellente suite sur les casques de réalité virtuelle : Batman Arkham Shadow.

Control

Développeur/éditeur : Remedy Entertainment

: Remedy Entertainment Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series – Nintendo Switch (uniquement via le cloud gaming)

Chapeauté par les créateurs d’Alan Wake et Quantum Break, Control est peut-être un peu une sorte d’OVNI au sein de cette sélection.

Inspiré de l’œuvre collaborative Fondation SCP et du genre littéraire intitulé « new weird », il nous raconte l’histoire de Jesse Faden. Incarnée par l’actrice américaine Courtney Hope (The Young and the Restless, The Bold and the Beautiful), cette jeune femme est à la recherche de son frère qui a mystérieusement disparu depuis près de vingt ans. Mais, en infiltrant le quartier général du FBC dans lequel il est censé avoir été emmené, elle devient contre son gré la nouvelle Directrice des lieux, désormais capable d’utiliser une arme et des pouvoirs étranges. Il faudra apprendre à nous en servir intelligemment et les améliorer au cours de l’aventure, dans le but de percer les secrets du Bureau et de la menace surnaturelle qui pèse sur lui.

En mars 2020, la production a accueilli un premier DLC, La Fondation, nous confiant pour tâche d’explorer les « profondeurs » du FBC. Quelques mois plus tard, une seconde extension a été commercialisée, AWE, et connecte officiellement l’univers de Control à celui d’Alan Wake, créant ainsi le « Remedy Universe ». Le studio finlandais a d’ailleurs profité de l’occasion pour confirmer en 2021 l’existence d’Alan Wake 2, disponible depuis fin 2023, et de Control 2, une suite du premier volet qui intègrera une expérience de jeu davantage axée action-RPG.

Les Death Stranding

Développeur/éditeur : Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment

: Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Plateformes : PC – PlayStation 5 (le second uniquement)

Même s’ils n’ont pas réussi et ne réussiront probablement jamais à plaire à tout le monde, les Death Stranding imaginés par les équipes d’Hideo Kojima sont des valeurs sûres du genre action-aventure. perçus d’ailleurs à juste titre comme des « jeux d’auteur ». Le premier épisode date de 2019 et nous invite à suivre le périple de Sam Porter Bridges. En livrant des colis à travers une version post-apocalyptique de l’Amérique du Nord pour le compte de la société Bridges, ce protagoniste incarné par Norman Reedus (The Walking Dead) a pour défi de reconnecter socialement l’humanité, tout en essayant de sauver sa sœur Amélie d’un groupe de terroristes au passage.

En juin 2025, Death Stranding 2: On the Beach poursuit l’épopée de Sam. Moins d’un an après ses précédentes escapades, il est chargé d’effectuer de nouvelles livraisons en vue de connecter cette fois-ci des régions du globe plus éloignées au réseau chiral des Villes-Unies d’Amérique (UCA), telles que le Mexique et l’Australie. Une tâche qui, sans surprise, se compliquera sérieusement à cause d’ennemis anciens et inédits, dont un joué par l’acteur Troy Baker.

Ghost of Tsushima

Développeur/éditeur : Sucker Punch/Sony Interactive Entertainment

: Sucker Punch/Sony Interactive Entertainment Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5

Lancé pendant l’été 2020 sur PlayStation 4, Ghost of Tsushima porte avec respect l’héritage des titres en monde ouvert commercialisés avant lui (The Witcher 3, Assassin’s Creed…), des productions orientées action et aventure de Sony, et de ce que le cinéma japonais a proposé de mieux.

Dans la peau du samouraï Jin Sakai, nous y avons pour mission d’explorer la vaste île de Tsushima, en 1274, tout en combattant une invasion de Mongols. Une quête sombre et dangereuse qui nous conduira plus ou moins souvent à briser notre code d’honneur dans le seul but d’atteindre nos différents objectifs. Un an plus tard, ce jeu s’est offert une Director’s Cut, ajoutant de nombreuses améliorations techniques et l’accès à un contenu additionnel narratif baptisé « Île d’Iki« .

Si vous avez été convaincus par le projet de Sucker Punch, rappelons qu’un nouvel opus débarquera le 2 octobre prochain, Ghost of Yotei, uniquement sur PlayStation 5 dans un premier temps. Se déroulant en 1603, cette « suite » nous fera suivre l’épopée d’Atsu, une guerrière souhaitant se venger des Six de Yotei responsables du massacre de son village et de sa famille.

Indiana Jones et le Cercle Ancien

Développeur/éditeur : MachineGames/Bethesda

: MachineGames/Bethesda Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series – Nintendo Switch 2 (en 2026)

Adaptant avec brio l’univers du célèbre personnage créé par Georges Lucas et porté sur grand écran par Steven Spielberg dans les années 80, Indiana Jones et le Cercle Ancien nous plonge dans un scénario original se situant entre les films Les Aventuriers de l’Arche perdue et La Dernière croisade.

Témoin d’un mystérieux cambriolage en 1937, au sein du Marshall College où il travaille, ce cher Indy va renfiler sa tenue d’archéologue en vue de percer les secrets autour du mythe du Cercle Ancien. Entièrement en vue FPS, il nous fera croiser la route de Gina Lombardi, une jeune journaliste cherchant à retrouver sa sœur, et d’un groupe de nazis menés par Emmerich Voss, à travers plusieurs régions du globe comme, par exemple, le Vatican, Gizeh, ou encore le Sukhothaï.

Le 4 septembre 2025, la production a reçu une extension au contenu massif : L’Ordre des Géants. Dotée de sa propre intrigue « parallèle », elle nous demande d’explorer davantage la ville de Rome, nous permettant ainsi d’en apprendre plus sur l’Ordre des Nephilim et les membres du culte de Mithra.

Okami

Développeur/éditeur : Capcom

: Capcom Plateformes : PC – PlayStation 4 – Xbox One – Nintendo Switch

En attendant sa suite qui a été officialisée lors des Game Awards 2024, pourquoi ne pas (re)découvrir Okami ? Commercialisé initialement en 2006 avant d’avoir eu droit à un remaster environ dix ans plus tard, le titre de Capcom est une pépite qui a fortement marqué les esprits de la critique et du public. Sous les traits d’un loup blanc représentant la déesse japonaise du soleil Amaterasu, nous avons pour mission de parcourir le Nippon afin de terrasser Orochi, un terrible démon à huit têtes. Pour y arriver, nous devons notamment apprendre à utiliser intelligemment un pinceau céleste, outil indispensable à notre progression.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Développeur/éditeur : Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

: Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment Plateformes : PC – PlayStation 5

Véritable porte-étendard technologique de la PlayStation 5 et de la manette DualSense de Sony, Ratchet & Clank: Rift Apart poursuit les carrières de héros intergalactiques du lombax Ratchet et du robot Clank, bien des années après les événements d’Into the Nexus (2013). Alors que le duo participe à une parade en son honneur, le méchant Docteur Nefarious vient gâcher la fête en essayant de dérober un étrange objet, le dimensionnateur. Malheureusement, au cours du combat visant à l’en empêcher, l’appareil est sérieusement endommagé, au point de briser la frontière entre les réalités. Le duo est donc contraint de repartir à l’aventure et collaborer avec Rivet, une version féminine de Ratchet, pour espérer réparer les dégâts causés par leur ennemi juré.

Shadow of the Colossus

Développeur/éditeur : Bluepoint Games/Sony Interactive Entertainment

: Bluepoint Games/Sony Interactive Entertainment Plateforme : PlayStation 4

Sorti dans les années 2000 avant d’avoir eu droit à un remaster en 2011, puis un remake chapeauté par Bluepoint Games en 2018, Shadow of the Colossus reste une figure majeure du catalogue des jeux d’action et d’aventure. Conçu initialement par la Team Ico et SIE Japan Studio, elle nous plonge dans le récit tragique de Wander/Wanda. Armé d’une épée dotée d’étranges pouvoirs et ayant pour unique compagnon son cheval Agro, ce jeune guerrier accepte de pactiser avec Dormin, une mystérieuse entité, dans le but de ressusciter sa bien-aimée. Toutefois, il lui faut au préalable réussir à vaincre seize colosses, qui sont par ailleurs les seules créatures peuplant encore le vaste et envoutant monde ouvert qui l’entoure.

La « trilogie » Marvel’s Spider-Man

Développeur/éditeur : Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

: Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment Plateformes : PC – PlayStation 4 (sauf le 2) – PlayStation 5

Connu auparavant pour son travail sur les licences Spyro, Ratchet & Clank et Resistance, Insomniac Games a franchi un cap à partir de 2018 avec le développement de Marvel’s Spider-Man. Adaptant avec fidélité l’univers de l’Homme Araignée, tout en y incorporant des mécaniques de gameplay inspirées des Batman Arkham de Rocksteady, nous y contrôlons un Peter Parker déjà assez expérimenté, affrontant diverses menaces semant le chaos à travers la ville en monde ouvert de New York (Wilson Fisk, Mister Negative…).

En parallèle du lancement de la PlayStation 5 fin 2020, cette production a profité d’un remaster, ajoutant quelques améliorations techniques et réunissant surtout son contenu de base et les trois extensions liées à son arc narratif additionnel « La Ville qui ne dort jamais« .

En plus de cette version, un spin-off est commercialisé à la même date. Dédié à Miles Morales, il nous propose de suivre les premiers pas de ce personnage en tant que super-héros, au cœur du quartier de Harlem. Environ trois ans plus tard, Marvel’s Spider-Man 2 voit le jour. Associant pour la première fois ces deux Spidey, cette suite nous confronte à des ennemis inédits, Venom et Kraven en tête.

Split Fiction

Développeur/éditeur : Hazelight Studios/Electronic Arts

: Hazelight Studios/Electronic Arts Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series – Nintendo Switch 2

Plusieurs d’entre-vous auraient sans doute préféré voir It Takes Two à sa place mais force est de constater que Split Fiction le surpasse lorsque nous comparons ce que ces deux jeux coopératifs ont apporté au segment des jeux d’action-aventure. Sorti en mars 2025, le titre d’Hazelight Studios nous invite à vivre une magnifique épopée en compagnie de Zoé Foster et Mio Hudson. Toutes deux autrices en quête de leur première publication dans des buts très différents, elles vont s’entraider pour tenter de s’extirper d’une étrange machine expérimentale dans laquelle elles sont piégées. Pour cela, elles vont chasser les anomalies liées à l’appareil, en explorant les niveaux recréant leurs diverses œuvres de fantasy et science-fiction.

Et n’oublions pas non plus…

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Développeur/éditeur : Ubisoft Montréal/Ubisoft

: Ubisoft Montréal/Ubisoft Plateformes : PC – PlayStation 4 – Xbox One – Nintendo Switch (présent dans une compilation avec Assassin’s Creed: Rogue)

Difficile d’établir une liste des meilleurs jeux vidéo d’action et d’aventure sans citer un Assassin’s Creed. Cependant, au vu de la richesse de cette franchise, lequel mériterait d’être plus mis en avant que les autres ? Assassin’s Creed II, qui introduit l’iconique personnage d’Ezio Auditore da Firenze et marque réellement les débuts du succès de la série à l’international ? Mirage, ce spin-off renouant de façon plus ou moins convaincante avec la recette initiale ayant fait les grandes heures de la saga ? Finalement, nous avons décidé de viser entre les deux en quelque sorte, en offrant un coup de projecteur supplémentaire à Assassin’s Creed IV: Black Flag.

Se déroulant au 18ème siècle, en plein âge d’or de la piraterie, il nous met dans la peau d’Edward Kenway, un protagoniste avide de gloire et de richesses. A bord du Jackdaw, son navire que nous pouvons améliorer et personnaliser tout au long de la partie, nous avons pour « mission » de localiser et piller les ressources nécessaires au bon développement de notre flotte et quartier général. En chemin, l’intrigue nous laisse aussi l’opportunité de nous immiscer au sein du conflit opposant Assassins et Templiers à travers les Caraïbes.

Pour rappel, Black Flag a accueilli deux contenus additionnels narratifs après sa sortie. Gratuit et très court, Aveline nous raconte un chapitre de la vie d’Aveline de Grandpré, l’Assassin que nous incarnons dans Assassin’s Creed: Liberation. Quant à Freedom Cry (Le Prix de la Liberté en français), payant et disponible au format standalone, il se focalise sur le parcours d’Adéwalé en tant qu’Assassin, quinze ans après avoir rejoint l’équipage du Jackdaw.

Les Hellblade

Développeur/éditeur : Ninja Theory/Xbox Game Studios

: Ninja Theory/Xbox Game Studios Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 (le second jeu uniquement) – Xbox One – Xbox Series (le second jeu uniquement) – Nintendo Switch

Si vous ne craignez pas d’être bousculés sur le plan mental, alors nul doute que vous apprécierez vous confronter aux expériences cinématographiques uniques de la licence Hellblade. Commercialisé en 2017, Hellblade: Senua’s Sacrifice nous immerge dans le périple angoissant de Senua, une jeune guerrière celte atteinte de psychose. Interprétée par l’actrice allemande Melina Juergens, elle se rend au Helheim, le royaume des morts scandinave, afin de récupérer l’âme de Dillion, son défunt époux. En 2024, sa suite, Senua’s Saga: Hellblade II, poursuit l’histoire de ce personnage tourmenté au 10ème siècle, sur une île islandaise où vivent de dangereuses créatures issues de la mythologie nordique.

Kena: Bridge of Spirits

Développeur/éditeur : Ember Lab

: Ember Lab Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series

Imaginé par une petite équipe qui s’était fait connaitre essentiellement pour son fan film dédié à The Legend of Zelda: Majora’s Mask jusqu’en 2021, Kena: Bridge of Spirits nous invite à vivre une jolie aventure dont la réalisation semble directement provenir des locaux des studios d’animation Pixar. Aux côtés de Kena, nous y avons pour objectif de rejoindre un temple ancien installé sur une montagne sacrée. Pour y arriver, nous devons apprendre à maitriser les pouvoirs de guide des esprits de la jeune fille, ainsi que trouver et nous servir astucieusement des diverses compétences de mignonnes mais timides créatures nommées « les Rot ».

Judgment + Lost Judgment

Développeur/éditeur : RGG Studio/SEGA

: RGG Studio/SEGA Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One (le second jeu uniquement) – Xbox Series

Yakuza/Like a Dragon est une franchise phare du genre action-aventure. Mais, tout comme la question s’est posée pour Assassin’s Creed, la grande diversité de son catalogue nous oblige à nous focaliser sur un ou deux titres spécifiques dans le cadre de cet article. Et, après avoir longuement hésité à mettre en avant les remakes Yakuza Kiwami, nous avons choisi de vous parler plutôt des Judgment.

Pourquoi ? Tout d’abord, parce que cette série dérivée incarne désormais l’héritage action-aventure de la licence, pendant que les opus principaux s’orientent vers le JRPG. De plus, dès ses débuts, elle a su attirer un nouveau public, tout en réussissant à satisfaire et conserver celui de la première heure. Enfin, c’est son succès qui a convaincu RGG Studio et SEGA d’allouer les fonds et de prodiguer les efforts nécessaires aux supports de langues supplémentaires, dont le français, au sein de davantage de leurs titres.

Disponible depuis 2019 en Occident, Judgment nous raconte l’histoire de Takayuki Yagami, un ancien avocat qui s’est reconverti en détective privé après avoir fait acquitté le futur tueur de sa petite amie. Trois ans après ce terrible événement, l’homme de 35 ans se retrouve à devoir travailler pour le compte du cabinet qu’il a quitté, en vue d’élucider des meurtres touchant le quartier fictif tokyoïte de Kamurocho. En 2021, une suite débarque sur PC et consoles : Lost Judgment. Sous les traits du même protagoniste, nous sommes amenés à enquêter sur une affaire de harcèlement scolaire qui cache des actes bien plus sordides.

LEGO Star Wars: La Saga Skywalker

Développeur/éditeur : TT Games/Warner Bros. Games

: TT Games/Warner Bros. Games Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series – Nintendo Switch

Considéré à juste titre comme le jeu d’action-aventure familial par excellence, LEGO Star Wars: La Saga Skywalker nous fait découvrir, ou redécouvrir, l’ensemble des événements narrés dans les neufs films de la célèbre saga de science-fiction, le tout avec un ton potache et une mise en scène décalée particulièrement amusants. De Naboo à Kijimi, en passant par Coruscant, Tatooine, Kashyyyk ou encore Endor, TT Games nous laisse la possibilité d’y contrôler plusieurs centaines de personnages et véhicules différents, dans l’optique de percer les moindres secrets dissimulés dans les nombreux niveaux plus ou moins ouverts qui nous sont accessibles. Une expérience pour petits et grands à savourer sans prise de tête en somme.

La trilogie Luigi’s Mansion

Développeur/éditeur : Nintendo

: Nintendo Plateforme : Nintendo 3DS – Nintendo Switch

Apparu initialement en 2001 sur GameCube avant d’avoir eu droit à des suites, remasters et remakes plus tard, sur Nintendo 3DS et Switch, la franchise Luigi’s Mansion est idéale pour les joueurs et joueuses qui ne supportent plus que « l’incroyable et fantastique » Mario vole systématiquement la vedette à son pauvre frère plombier. Oui, peut-être que nous exagérons un peu ici, désolé.

Blague à part, quelque soit l’opus dans lequel nous nous lançons, nous devons explorer des manoirs et hôtels hantés par des Boo et autres spectres qui y vivent en compagnie de ce cher Luigi. Armé d’un Ectoblast, un aspirateur spécial fabriqué par le génial et loufoque professeur K. Tastroff, capturer nos ennemis est le seul moyen de redonner vie à ces lieux et sauver nos amis au passage.

Mafia I et II

Développeur/éditeur : Hangar 13/2k Games

: Hangar 13/2k Games Plateformes : PC – PlayStation 4 – Xbox One

Rencontrant un vrai succès auprès du public dès ses débuts dans les années 2000, les Mafia de 2K Games sont des références au sein de l’industrie vidéoludique. Tout du moins, c’est le cas des deux premiers épisodes qui ont d’ailleurs bénéficié d’une modernisation complète en 2020. Dans la peau de Tommy Angelo, un conducteur de taxi, Mafia nous invite à en apprendre plus sur le monde sombre de la pègre à Lost Heaven, une ville fictive inspirée de Chicago (Etats-Unis). Quant à Mafia II, il nous raconte l’intégration de Vito Scaletta au cœur d’un gang sévissant dans les rues d’Empire Bay, une autre cité créée par les développeurs à partir de New York et San Francisco.

Même s’ils font davantage office de « plaisirs coupables » aux yeux des fans, une suite et une préquelle de la licence ont été commercialisées ces dernières années. Mafia III nous fait suivre la quête de vengeance de Lincoln Clay contre les personnes qui ont massacré sa famille, tandis que The Old Country nous emmène à la découverte des origines du crime organisé aux côtés d’Enzo Favara, au cœur de la Sicile du 20ème siècle.

Sea of Thieves

Développeur/éditeur : Rare/Xbox Game Studios

: Rare/Xbox Game Studios Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series

Devenue, sans mauvais jeu de mots, une figure de proue des jeux d’action-aventure coopératifs et multijoueur depuis plusieurs années, Sea of Thieves est un titre à lancer et relancer impérativement pour passer d’agréables moments entre amis. Par le biais de diverses campagnes scénarisées, il nous laisse voguer sur des mers plus ou moins dangereuses en monde ouvert dans le but de forger, à notre rythme, une solide réputation de pirate et looter de nombreux trésors. Outre les missions de base, l’intérêt d’y jouer réside surtout dans le fait de suivre des quêtes collaboratives avec d’autres franchises du jeu vidéo et du cinéma, telles que Pirates des Caraïbes et Monkey Island.

La trilogie Tomb Raider « Survivor »

Développeurs/éditeur : Crystal Dynamics et Eidos Montréal/Square Enix

: Crystal Dynamics et Eidos Montréal/Square Enix Plateformes : PC – PlayStation 4 – Xbox One

Si les collections remasterisées de la saga vendues depuis 2024 par Aspyr peinent à vous séduire, alors pourquoi ne pas opter plutôt pour la dernière trilogie Tomb Raider de Crystal Dynamics et Eidos Montréal ? Regroupés en une seule compilation, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider nous font voyager sous les traits d’une jeune Lara Croft, en vue de percer des mystères anciens qui n’auraient peut-être jamais dû être déterrés. Des secrets de l’archipel maudit du Yamatai aux légendes mayas d’Amérique, en passant par une source divine cachée au fin fond de la Sibérie, chaque volet parvient à nous faire vivre une épopée unique, plaisante et semé d’embûches, opposant l’archéologue britannique au dangereux groupe des Trinitaires.

Tunic

Développeur/éditeur : Finji

: Finji Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series – Nintendo Switch

Il est grand temps de conclure cet article et, bonne nouvelle, c’est une pépite indépendante qui a ce privilège : Tunic. Sortie en 2022, cette production en vue isométrique nous demande d’aider un petit renard à accomplir une quête énigmatique visant à parcourir les niveaux d’un monde en proie au chaos et agencés à la manière d’un Metroidvania. Une tâche qui se révèle toutefois particulièrement ardue dès que nous croisons le moindre adversaire sur notre chemin. Vous l’aurez deviné, c’est avant tout en faisant preuve de patience, de persévérance, mais aussi de curiosité, que nous pouvons espérer atteindre la fin de ce périple.

Voilà qui achève cette sélection qui, rappelons-le, est non exhaustive et entièrement subjective, ce qui explique l’absence de nombreux titres qui auraient pu finir dedans dans d’autres circonstances (Star Wars Jedi: Fallen Order, Hell is Us, etc.). N’hésitez donc pas à nous dire ce que vous en pensez et à nous partager votre propre « top » des meilleurs jeux vidéo d’action-aventure disponibles sur PC et consoles.