Un nouvel écran de démarrage sera proposé dès le mercredi 13 mai sur les consoles Xbox Series

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Pour redorer le blason de Xbox, Asha Sharma sait que le moindre geste compte. Même ce qui paraît être le plus anodin. La marque a besoin de reconquérir le public avec des mesures fortes, mais elle ne peut pas non plus oublier les plus petits détails, à l’image du nouveau logo qui a été dévoilé il y a peu. Un logo qui servait aussi d’introduction pour un nouvel écran de démarrage pour les consoles Xbox Series.

Le nouveau logo Xbox

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