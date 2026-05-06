Un nouvel écran de démarrage sera proposé dès le mercredi 13 mai sur les consoles Xbox Series

Le nouveau logo Xbox s’anime en vidéo

On a tous en tête certains bruits et écrans de démarrage de console inoubliables (la PS1, à jamais), c’est pourquoi un changement à ce niveau est toujours notable, à défaut d’être vraiment important. Vous pouvez voir ce nouvel écran de démarrage Xbox ci-dessous. Le son ne change pas tellement, mais le nouveau logo Xbox est mis en avant.

Xbox shares new boot-up intro #Xbox — Shinobi602 (@shinobi602.bsky.social) 2026-05-06T15:30:15.669Z

Cela n’a beau être qu’un petit détail insignifiant pour beaucoup, il faut aussi noter que cela s’inscrit dans une tentative de reconquête de la fanbase Xbox, très attachée à ce genre de choses. Entre cela et la refonte des succès, Asha Sharma montre que Xbox veut retravailler certains détails au sein de la Xbox Series, pour mieux poser les bases du Project Helix. Et puis, c’est aussi l’un des meilleurs moyens pour marquer le passage à une nouvelle ère, chose que Sharma ne cesse de mettre en avant.