Un nouvel écran de démarrage sera proposé dès le mercredi 13 mai sur les consoles Xbox Series
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Rédigé par Jordan
Pour redorer le blason de Xbox, Asha Sharma sait que le moindre geste compte. Même ce qui paraît être le plus anodin. La marque a besoin de reconquérir le public avec des mesures fortes, mais elle ne peut pas non plus oublier les plus petits détails, à l’image du nouveau logo qui a été dévoilé il y a peu. Un logo qui servait aussi d’introduction pour un nouvel écran de démarrage pour les consoles Xbox Series.
Le nouveau logo Xbox s’anime en vidéo
On a tous en tête certains bruits et écrans de démarrage de console inoubliables (la PS1, à jamais), c’est pourquoi un changement à ce niveau est toujours notable, à défaut d’être vraiment important. Vous pouvez voir ce nouvel écran de démarrage Xbox ci-dessous. Le son ne change pas tellement, mais le nouveau logo Xbox est mis en avant.
Xbox shares new boot-up intro #Xbox
— Shinobi602 (@shinobi602.bsky.social) 2026-05-06T15:30:15.669Z
Cela n’a beau être qu’un petit détail insignifiant pour beaucoup, il faut aussi noter que cela s’inscrit dans une tentative de reconquête de la fanbase Xbox, très attachée à ce genre de choses. Entre cela et la refonte des succès, Asha Sharma montre que Xbox veut retravailler certains détails au sein de la Xbox Series, pour mieux poser les bases du Project Helix. Et puis, c’est aussi l’un des meilleurs moyens pour marquer le passage à une nouvelle ère, chose que Sharma ne cesse de mettre en avant.
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