Civilization VII : La mise à jour L’épreuve du Temps arrive le 19 mai afin de proposer une expérience plus classique

Retour vers une expérience à l’ancienne

La prochaine mise à jour majeure de Civilization VII aura lieu ce 19 mai, et se nommera L’Épreuve du Temps. Celle-ci promet de bousculer pas mal de choses et se présente comme la mise à jour la plus massive du titre depuis sa sortie.

Au programme, vous retrouverez tout d’abord la fonctionnalité « Civilisations à l’épreuve du temps », qui permettra de jouer avec une seule civilisation tout au long de votre partie, sans en changer.

Une expérience plus traditionnelle pour les habitués de la saga en quelque sorte. Une nouvelle mécanique de « syncrétisme » équilibrera le tout et vous permettra de créer « des configurations inédites en adoptant les unités exclusives ou les infrastructures d’une autre civilisation actuellement dans son Âge de gloire, ou de renforcer ce qui rend votre civilisation unique grâce à l’Affirmation ». Vous pourrez toujours continuer à jouer avec le système d’Âge comme avant si vous le souhaitez.

Parmi les autres nouveautés majeures attendues, on retrouvera également un nouveau système de Victoires, ainsi qu’un nouveau système de Triomphe avec de nouveaux objectifs facultatifs liés aux divers attributs. Un dirigeant inédit sera également ajouté, en plus d’événements narratifs, d’un nouvel écran de Commerce et d’une nouvelle carte. Toutes les nouveautés de cette mise à jour sont à découvrir sur le site officiel de Civilization VII.