Lost Judgment

Lost Judgment est la suite de Judgment et est toujours développé par le studio Ryu ga Gotoku et édité par Sega. On retrouve le détective, et ancien avocat, Takayuki Yagami qui va devoir enquêter sur une nouvelle série de meurtres. Il sera possible d'explorer Yokohama en plus de Kabukichō en se déplaçant sur un skate. On retrouvera donc de l'exploration dans ces quartiers de Tokyo avec un tas de mini-jeux et événements sans oublier des combats en temps réel.