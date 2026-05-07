Le nouveau Star Fox est annoncé sur Switch 2 et remet au goût du jour Star Fox 64, la sortie est prévue en juin

Star Fox 64 est de retour

C’est donc désormais officiel, la licence Star Fox revient après des années d’absence. Nintendo aura bien calculé son coup en intégrant Fox McCloud dans le dernier film Super Mario, ce qui renforcera peut-être l’argument qui voit en ces films une publicité géante. Mais pour Star Fox, difficile de s’en plaindre, tant son retour était attendu.

Il s’agit en réalité d’un remake de Star Fox 64 (aussi appelé Lylat Wars) qui ne dit pas réellement son nom, qui propose un tout nouveau look pour les personnages grâce à la technologie moderne de la Switch 2. On ne part donc pas sur une toute nouvelle aventure, mais l’expérience promet malgré tout d’être sacrément différente tant les décors (Corneria, Fichina, Solar…) ont été améliorés depuis l’époque.

Un contenu presque identique, mais modernisé

La structure même des niveaux ne va pas changer, et le casting reste le même. Aux côtés de Fox McCloud, on retrouvera donc Falco Lombardi, Slippy Toad et Peppy Hare. Leurs modèles sont évidemment bien loin de la version 64, et finalement pas très loin des marionnettes ayant servi à illustrer le jeu original. On devrait les voir un peu plus à l’écran cette fois-ci étant donné que des cinématiques inédites ont été ajoutées à la campagne, pour rendre le récit mieux rythmé et plus dense.

Et si vous n’arrivez pas à avancer, vous aurez la possibilité de passer le jeu en mode Facile, en sachant qu’un mode Expert sera aussi de la partie. Les amateurs de challenge pourront aussi se pencher sur un mode Défi avec des objectifs différents à accomplir. L’une des seules grandes nouveautés de ce remake sera la possibilité de jouer avec le mode Souris des Joy-Con. Par ailleurs, en coop locale, une première personne peut piloter le vaisseau avec un Joy-Con tandis qu’une deuxième peut jouer le rôle de tireur à la souris. Sachez tout de même que le jeu sera compatible avec la manette Nintendo 64, pour les plus nostalgiques.

En parlant de multijoueur, le mode Combat verra quant à lui deux équipes de 4 pilotes s’affronter, avec trois missions différentes :

Corneria : Le but est de prendre le contrôle des tours de communication

: Le but est de prendre le contrôle des tours de communication Fichina : Collectez le maximum d’énergie

: Collectez le maximum d’énergie Secteur Y : Récupérez des cargaisons pour les ramener à votre base

On notera que le jeu supporte le Game Share, c’est-à-dire que vous n’aurez besoin que d’un seul exemplaire du jeu pour jouer en local avec plusieurs consoles. Par ailleurs, le GameChat vous laissera utiliser les modèles de personnages du jeu au lieu de votre tête. Un rendu assez amusant, qui ne sera pas limité à l’utilisation de ce jeu.

Quand sortira Star Fox ?

En dehors du fait que personne ne s’attendait à voir débarquer un Nintendo Direct au milieu de la nuit, la plus grande surprise restera la date de sortie du jeu. En effet, vous n’aurez plus à attendre très longtemps avant de retrouver Fox et compagnie, étant donné que Star Fox sortira le 25 juin prochain, en exclusivité sur Nintendo Switch 2.