Le PDG de Take-Two est déçu de voir que la licence BioShock n’a pas eu droit à un nouveau jeu depuis longtemps

Beaucoup d’idées qui ont demandé du temps et de l’argent

Interrogé à propos de l’état actuel de la licence BioShock par Game File, Strauss Zelnick n’a pas caché sa déception à ce sujet. Lorsqu’on lui demande s’il est surpris de voir que Take-Two (propriétaire de la série) n’a pas pu développer un jeu de cette saga depuis la sortie de BioShock Infinite en 2013. Il ne s’estime pas « surpris », mais plutôt « profondément déçu » de voir où en est la licence aujourd’hui. Pour autant, il dit être optimiste concernant le nouvel épisode maintenant que Fergusson a repris la barre, même si cela a demandé beaucoup de temps et d’argent :

« Je crois que trouver le bon projet créatif s’est avéré difficile, finalement. Avec le recul, je pense que nous avons gaspillé beaucoup de temps et d’argent à explorer des pistes créatives qui se sont révélées être des impasses. »

Il faudra maintenant attendre de voir si les traces d’un développement aussi compliqué se ressentent dans le jeu final (c’est souvent le cas). Pas encore de période de sortie pour ce prochain BioShock, qui sortira sans doute après le film produit par Netflix, même si Take-Two espère une sortie conjointe.