Le PDG de Take-Two est déçu de voir que la licence BioShock n’a pas eu droit à un nouveau jeu depuis longtemps

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Le prochain épisode de BioShock semble connaître un développement particulièrement difficile. Produit par le studio Cloud Chamber, le jeu a connu une refonte et a été repris en mains par Rod Fergusson (ex-Blizzard) après de nombreux licenciements. Autant dire qu’il faudra encore attendre un bout de temps avant de le voir pointer le bout de son nez, et Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, n’est pas particulièrement ravi à ce sujet.

BioShock

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