Chez Remedy, Control 2 et les remakes de Max Payne avancent bien, tandis que FBC Firebreak déçoit

Le pari tenté par Remedy avec FBC Firebreak ne s’avère pas payant. Le shooter coopératif a eu du mal à convaincre le public et n’a attiré que peu de monde, en dépit de sa présence sur le Xbox Game Pass et le PlayStation Plus, avec un taux de rétention assez faible. Autant dire que le studio a besoin d’une victoire, et cela passera par ses valeurs sûres qui sont actuellement en production. Remedy nous en donne quelques nouvelles à l’occasion de son dernier bilan financier.

control

Jaquette de FBC: Firebreak
FBC: Firebreak
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 17/06/2025

