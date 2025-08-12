Chez Remedy, Control 2 et les remakes de Max Payne avancent bien, tandis que FBC Firebreak déçoit

FBC Firebreak ne fonctionne pas du tout sur PC

Ce dernier bilan est forcément très impacté par la sortie de FBC Firebreak, même si celui-ci s’avère être un échec commercial (pour le moment). Les revenus de Remedy sont ainsi en hausse de 63,5% par rapport à l’année passée (d’avril à juin), mais le studio admet que son dernier jeu a beau être un succès « technique », ses ventes sont en dessous des attentes, notamment sur PC :

« La majorité des joueurs étaient des utilisateurs de Xbox Series X|S et de PlayStation 5. Sur Steam, qui devait être le principal canal de vente grand public sur PC, le lancement a été décevant. Les premiers instants du jeu et sa structure des missions ont entraîné un fort taux d’abandon précoce et un afflux d’avis négatifs. À mesure que les joueurs ont passé plus de temps dans le jeu et que nous avons publié des mises à jour améliorant ce dernier, les avis sont devenus plus positifs. Sur le plan commercial, nous n’avons pas été satisfaits des ventes grand public de FBC: Firebreak lors de sa phase de lancement. Jusqu’à présent, la performance commerciale de FBC: Firebreak a été largement portée par les contrats d’abonnement Xbox et PlayStation. »

Remedy réaffirme son envie de soutenir le jeu sur la durée, avec une première grosse mise à jour qui arrivera en septembre. Mais c’est surtout sur ses autres jeux en développement que le studio compte aujourd’hui, à commencer par Control 2. Ce nouvel épisode avance bien, voire très bien, puisque son développement se dirige « vers sa prochaine étape ».

Le focus serait actuellement mis sur le gameplay, l’environnement et les missions de cette suite, ce qui laisse tout de même penser qu’une sortie prochaine est à exclure. Pendant ce temps, le premier Control passe lui aussi une nouvelle étape en dépassant les 5 millions d’exemplaires vendus.

Autre projet qui semble avancer chez Remedy, Max Payne 1 & 2 Remake, dont la collaboration avec Rockstar est pour le moment sans accroc. Le studio indique que des progrès sont réalisés sur ces nouvelles versions, qui sont toujours en phase de production.