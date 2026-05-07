Stranger Than Heaven : Tout ce qu’il faut savoir sur le prochain jeu de RGG Studio (histoire, casting, période de sortie…)

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Laissant de côté pour un bref instant sa saga fétiche Like a Dragon, Ryu Ga Gotoku veut s’attarder sur Stranger Than Heaven, une toute nouvelle licence qui ne s’éloigne pas trop de l’ADN du studio, si ce n’est qu’elle met en place un contexte moins contemporain. Le titre était au cœur d’une grande présentation organisée par Xbox cette nuit, où l’on a pu apprendre des tas de détails sur le casting, le gameplay, ainsi que la période de sortie visée.

Stranger Than Heaven

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Stranger Than Heaven
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Date de sortie : N/C

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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