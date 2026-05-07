Stranger Than Heaven : Tout ce qu’il faut savoir sur le prochain jeu de RGG Studio (histoire, casting, période de sortie…)

Une plongée dans le monde du showbiz japonais sur 50 ans

Le tout a commencé par une grande bande-annonce nous permettant d’en savoir un peu plus sur ce que va nous raconter ce Stranger Than Heaven, à travers un récit qui se déroulera sur plusieurs décennies. Le tout démarrera en 1915. On incarnera Makoto Daito, un jeune homme né d’un père américain et d’une mère japonaise, qui va s’infiltrer sur un bateau à San Francisco pour faire le voyage jusqu’au Japon dans le but d’une vie meilleure après avoir beaucoup souffert de racisme.

Ce bateau, il appartient à Snopp Dogg (oui oui), ou plutôt Orpheus, un passeur dangereux qui va finalement les aider. Makoto va devenir son homme de main, le temps d’apprendre les ficelles pour rester en vie. Il ne sera pas seul, puisqu’un autre jeune homme nommé Yu Shinjo se retrouve lui aussi à bord du bateau. Un personnage qui sera aussi bien son meilleur ami que son rival.

Son caractère est bien éloigné de celui de Makoto, puisqu’il est plus réfléchi et a plus de facilité à s’adapter. Si les deux amis vont se séparer en raison d’idéologies différentes, le destin va les réunir dans le monde du show-biz (qui se mêle à celui de la pègre), où ils deviendront de grands showmen à Osaka, chargés de recruter des artistes pour organiser des spectacles.

La musique aura également une part importante dans Stranger Than Heaven, et pas seulement parce que Snopp Dogg est là, même s’il participe aussi au thème principal (aux côtés de Satoshi Fujihara, Ado et Tori Kelly.

Makoto a un talent caché, celui d’être chanteur, et cette passion va être l’une des intrigues principales du jeu à travers les époques. Cela aura une influence dans le gameplay, puisque Makoto peut retenir des sons qu’il entend pour composer des musiques. Vous pourrez activer une sorte d’état de concentration en vous baladant pour enregistrer ces sons, du coup de balai à l’aboiement d’un chien. Makoto laissera vite sa place sur scène à d’autres artistes, dont il faudra assurer la promotion.

Un système de combat qui change un peu la donne

Mais Stranger Than Heaven n’est pas qu’un jeu tourné vers la gestion d’un business musical. Il faudra aussi bien souvent faire parler les poings. RGG Studio dit ici déployer un nouveau système de combat (différent des Like a Dragon), qui nous demande de contrôler indépendamment le côté gauche et le côté droit de notre personnage. En somme, les gâchettes à gauche feront utiliser le poing et la jambe gauche du personnage, et les gâchettes à droite feront l’inverse.

Il faudra apprendre à taper en rythme pour effectuer des coups plus puissants, en sachant que vous aurez la possibilité de charger vos attaques. Le combat promet d’être brutal, surtout avec la possibilité de faire trébucher l’adversaire pour ensuite le marteler de coups au sol. Vous aurez également accès à des armes comme un marteau ou des couteaux, que vous pourrez améliorer au fil du temps.

Un grand tour du Japon avec un casting riche

On l’a dit, le récit sera découpé en plusieurs époques, mais aussi en plusieurs villes, à savoir :

1915 : Kokura , grande ville industrielle centrée sur le travail, l’argent, l’alcool, le jeu et la prostitution

, grande ville industrielle centrée sur le travail, l’argent, l’alcool, le jeu et la prostitution 1929 : Kure , ville contrôlée par un syndicat de yakuzas, qui sert de point de rencontre pour plusieurs pays et où l’industrie du cinéma s’étend rapidement

, ville contrôlée par un syndicat de yakuzas, qui sert de point de rencontre pour plusieurs pays et où l’industrie du cinéma s’étend rapidement 1943 : Minami , grande ville de divertissement où la culture étrangère est très présente, au même titre que le crime

, grande ville de divertissement où la culture étrangère est très présente, au même titre que le crime 1951 : Atami , ville très touristique

, ville très touristique 1965 : Tokyo, à Kamurocho, que les fans de Yakuza/Like a Dragon connaissent bien

Pour ce qui est du casting complet de Stranger of Heaven, le voici :

Makoto Daito (Yu Shirota)

(Yu Shirota) Orpheus (Snoop Dogg)

(Snoop Dogg) Tae Matsumoto (Moeka Hoshi)

(Moeka Hoshi) Suzy Day (Tori Kelly)

(Tori Kelly) Heigo Yashima (Akio Otsuka)

(Akio Otsuka) Kiyoshi Otsuru (Tokuma Nishioka)

(Tokuma Nishioka) Takashi (Satoshi Fujihara)

(Satoshi Fujihara) The Veiled Stranger (Cordell Broadus)

(Cordell Broadus) Keiko Shirai (Ado)

(Ado) Genzo Iwaki (modélisé à partir de Bunta Sugawara, doublé par Takashi Ukaji)

Quand sortira Stranger Than Heaven ?

Malheureusement, RGG Studio n’a pas voulu trop en dire sur la date de sortie de son jeu. Le studio se contente simplement de préciser la fenêtre de sortie visée : Stranger of Heaven sera disponible dès cet hiver sur PC, PS5 et Xbox Series. Dès sa sortie, le jeu sera compris dans le Xbox Game Pass.