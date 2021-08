Death Stranding Director’s Cut

Death Stranding Director's Cut est la version définitive du titre sorti initialement en 2019 sur PlayStation 4. Cette mouture reprend à l'identique le scénario de base, où Sam Porter Bridges doit parcourir l'Amérique en reconnectant socialement les survivants de séries de gigantesques explosions, et doit également sauver sa sœur Amélie, retenue à l'autre bout du pays. Le Director's Cut amène un lot de nouveautés plus ou moins notables, comme de nouveaux équipements afin de faciliter les livraisons ainsi que des missions et activités inédites. Parmi elles figurent par exemple des parcours de stands de tir, des courses de véhicules sur circuit, ou encore l'infiltration de bâtiments occupés par des ennemis armés. 60 fps, cross-save et fonctionnalités liées à la PlayStation 5 et la DualSense font également partie des améliorations prévues.