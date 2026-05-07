Mina the Hollower, le prochain jeu du studio derrière Shovel Knight, sortira à la fin du mois

La petite souris fait son trou

Amoureux de jeux à l’ambiance rétro, réjouissez-vous. Après des mois de report, Mina the Hollower est enfin prêt à sortir, même si cela veut dire que les versions PS4 et Xbox One ne sont finalement plus d’actualité, contrairement à ce qui a été promis auparavant. Il faudra donc se rendre sur PC (Steam, GOG, Humble Store), PS5, Xbox Series et les deux Switch pour découvrir ce Mina the Hollower dès le 29 mai prochain. Le jeu sera vendu au prix de 19,99 €

Mina the Hollower n’a finalement pas beaucoup de points communs avec Shovel Knight puisqu’il se présente comme un jeu d’action et d’aventure dans lequel vous incarnez Mina, décrite comme une « Muloteuse » qui va naviguer à travers les décors sombres et dangereux. Le jeu se présente également comme un hommage vibrant à l’ère 8-bits et à la Game Boy Advance, avec une esthétique retro du plus bel effet. À voir maintenant si cette nouvelle licence réussira à s’imposer autant que ne l’a fait Shovel Knight à son époque.