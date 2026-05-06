Après avoir viré un tas de personnes, Electronic Arts affiche un excellent trimestre, principalement grâce à Battlefield 6
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Rédigé par Jordan
La licence Battlefield revient de loin. Après un Battlefield 2042 qui n’a pas convaincu, la série se porte mieux que jamais grâce à Battlefield 6, qui a réalisé le meilleur lancement pour la série. C’est donc Electronic Arts qui profite le plus de ce succès, et c’est bien ce jeu qui lui permet d’afficher de bons résultats pour le dernier trimestre de l’année fiscale.
Même Apex Legends s’en sort bien ce trimestre
Pour le quatrième trimestre de l’année fiscale 2025/2026, Electronic Arts ne constate que des hausses. Le chiffre d’affaires réalisé est en hausse de 12 % par rapport à la même période l’année passée, tandis que les revenus nets augmentent de 81 % (de 254 millions à 461 millions de dollars) sur ce trimestre.
Tout cela, Electronic Arts le doit à Battlefield 6. En compagnie de la valeur sûre qu’est EA Sports FC, c’est bien ce jeu qui a permis de redresser la barre, rendant les derniers licenciements encore plus difficiles à avaler, puisqu’en mars dernier, l’éditeur n’a pas hésité à mettre à la porte des personnes qui travaillaient sur le jeu. On notera aussi qu’Apex Legends a réalisé de bonnes performances sur le dernier trimestre, son meilleur de l’année.
Sur toute l’année 2026, EA affiche un chiffre d’affaires en hausse de 1 %, ce qui est moins folichon. Avant la sortie de Battlefield 6, l’éditeur a pu compter sur moins de titres vendeurs, et cela se ressent avec des revenus nets en baisse (de 1,121 milliard à 887 millions de dollars). Maintenant, l’éditeur concentre ses forces sur la finalisation de son rachat par Affinity Partners, Silver Lake, et surtout le fonds d’investissement saoudien.
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Date de sortie : 10/10/2025