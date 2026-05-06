Après avoir viré un tas de personnes, Electronic Arts affiche un excellent trimestre, principalement grâce à Battlefield 6

Même Apex Legends s’en sort bien ce trimestre

Pour le quatrième trimestre de l’année fiscale 2025/2026, Electronic Arts ne constate que des hausses. Le chiffre d’affaires réalisé est en hausse de 12 % par rapport à la même période l’année passée, tandis que les revenus nets augmentent de 81 % (de 254 millions à 461 millions de dollars) sur ce trimestre.

Tout cela, Electronic Arts le doit à Battlefield 6. En compagnie de la valeur sûre qu’est EA Sports FC, c’est bien ce jeu qui a permis de redresser la barre, rendant les derniers licenciements encore plus difficiles à avaler, puisqu’en mars dernier, l’éditeur n’a pas hésité à mettre à la porte des personnes qui travaillaient sur le jeu. On notera aussi qu’Apex Legends a réalisé de bonnes performances sur le dernier trimestre, son meilleur de l’année.

Sur toute l’année 2026, EA affiche un chiffre d’affaires en hausse de 1 %, ce qui est moins folichon. Avant la sortie de Battlefield 6, l’éditeur a pu compter sur moins de titres vendeurs, et cela se ressent avec des revenus nets en baisse (de 1,121 milliard à 887 millions de dollars). Maintenant, l’éditeur concentre ses forces sur la finalisation de son rachat par Affinity Partners, Silver Lake, et surtout le fonds d’investissement saoudien.