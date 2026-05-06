En marge du Nacon Connect, Kylotonn (Test Drive Unlimited, Endurance) serait menacé par un plan de licenciements massif

Un studio réduit à une petite équipe

Selon le syndicat, une réunion était initialement prévue aujourd’hui en interne pour discuter de cette mesure de licenciements, mais elle a été reportée au 13 mai. Sans doute car le Nacon Connect aura lieu demain, et la présence du prochain jeu de Kylotonn, Endurance Motorsport Series, a déjà été confirmée. Autant dire que le timing n’était pas bon, même s’il ne l’est jamais pour ce genre de nouvelles.

Toujours selon le STJV, Kylotonn sera amené à être réduit à une simple équipe qui serait en charge du suivi de Test Drive Unlimited: Solar Crown :

« Dans ses objectifs pour le redressement judiciaire de Kylotonn, Nacon déclare sans sourciller ne plus vouloir confier de projets à Kylotonn pour une durée indéterminée, et ne souhaiter conserver qu’une équipe réduite au minimum pour continuer à presser le citron de Test Drive Unlimited, par de la monétisation agressive. Cela ayant été mis en place, il ne reste plus qu’à effectuer « le sale boulot » : virer comme des malpropres toutes les personnes « en trop », surtout depuis l’annulation unilatérale par Nacon d’un projet prometteur en préproduction, sans la possibilité de le présenter à d’autres éditeurs et investisseurs. »

Selon Gautoz du média Origami, cette mesure pourrait concerner près de 80 postes, sur les 123 de Kylotonn. Le studio aurait quelque peu été remplacé par Grit Games, qui a récupéré la licence WRC, et qui est, selon le STJV, moins enclin à accepter des personnes syndiquées dans ses rangs. Plus que jamais, le Nacon Connect 2026 aura une drôle de saveur.