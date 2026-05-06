En marge du Nacon Connect, Kylotonn (Test Drive Unlimited, Endurance) serait menacé par un plan de licenciements massif
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Rédigé par Jordan
En plus de Spiders et Nacon Tech, Kylotonn est lui aussi l’un des studios dans le rouge depuis l’annonce du plan de redressement judiciaire de Nacon. Si rien n’a encore été annoncé concernant son avenir, le Syndicat des Travailleureuses du Jeu Vidéo indique aujourd’hui qu’un plan de licenciement majeur aurait pu être annoncé aujourd’hui, avant qu’il ne soit repoussé à la semaine prochaine pour ne pas faire de l’ombre au Nacon Connect de demain.
Un studio réduit à une petite équipe
Selon le syndicat, une réunion était initialement prévue aujourd’hui en interne pour discuter de cette mesure de licenciements, mais elle a été reportée au 13 mai. Sans doute car le Nacon Connect aura lieu demain, et la présence du prochain jeu de Kylotonn, Endurance Motorsport Series, a déjà été confirmée. Autant dire que le timing n’était pas bon, même s’il ne l’est jamais pour ce genre de nouvelles.
Toujours selon le STJV, Kylotonn sera amené à être réduit à une simple équipe qui serait en charge du suivi de Test Drive Unlimited: Solar Crown :
« Dans ses objectifs pour le redressement judiciaire de Kylotonn, Nacon déclare sans sourciller ne plus vouloir confier de projets à Kylotonn pour une durée indéterminée, et ne souhaiter conserver qu’une équipe réduite au minimum pour continuer à presser le citron de Test Drive Unlimited, par de la monétisation agressive. Cela ayant été mis en place, il ne reste plus qu’à effectuer « le sale boulot » : virer comme des malpropres toutes les personnes « en trop », surtout depuis l’annulation unilatérale par Nacon d’un projet prometteur en préproduction, sans la possibilité de le présenter à d’autres éditeurs et investisseurs. »
Selon Gautoz du média Origami, cette mesure pourrait concerner près de 80 postes, sur les 123 de Kylotonn. Le studio aurait quelque peu été remplacé par Grit Games, qui a récupéré la licence WRC, et qui est, selon le STJV, moins enclin à accepter des personnes syndiquées dans ses rangs. Plus que jamais, le Nacon Connect 2026 aura une drôle de saveur.
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Date de sortie : N/C