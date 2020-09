It Takes Two

It Takes Two est un jeu d'action-aventure-plateforme en coopération. Il est développé par Hazelight Studios pour le compte d'Electronic Arts dans le cadre des EA Originals. Le divorce de Cody et May est très difficile à vivre pour leur fille Rose. Pour gérer cette expérience, elle imagine que ses deux poupées sont ses parents qu'elle peut contrôler et qui sont les personnages jouables du jeu. On nous promet l'intégration des émotions de la famille dans le gameplay d'une façon jamais vue auparavant.