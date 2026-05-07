Wuthering Waves invite Lucy et Rebecca de Cyberpunk Edgerunners, les deux personnages seront bientôt jouables

Take me to the Moon

Le partenariat entre Wuthering Waves et Cyberpunk Edgerunners est annoncé depuis un petit moment maintenant, mais Kuro Games nous en montre enfin la couleur avec une première bande-annonce.

On remarque donc que Lucy et Rebecca sont très mises en avant, puisqu’il s’agira là des deux personnages qui vont rejoindre le casting du gacha. Les deux seront de rareté 5 étoiles, même si dans le cas de Rebecca, vous n’aurez pas besoin de jouer à la loterie pour l’obtenir, étant donné qu’un exemplaire sera distribué gratuitement (ce qui ne sera pas le cas de Lucy, a priori).

David est bien aperçu dans la bande-annonce, mais le studio n’a pas encore confirmé sa présence en tant que personnage jouable, ce qui veut dire qu’il sera peut-être limité à une apparition dans des cinématiques.

Ce n’est en tout cas pas la première fois que la licence s’exporte dans un jeu hors Cyberpunk 2077, puisque Lucy a également intégré le casting de Guilty Gear Strive. Espérons maintenant que ce crossover sera mieux géré que ceux des jeux HoYoverse, qui ont eu tendance à décevoir (à l’exception d’Archer). L’arrivée de ces personnages est prévue pour le mois de juin.