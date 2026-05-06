Le directeur de la licence Dying Light, Tymon Smektala, annonce son départ de Techland

La licence perd l’un de ses architectes

Tymon Smektala va donc quitter Techland. Connu pour ses travaux sur tous les jeux de la licence Dying Light, d’abord en tant que game designer et producteur, il était devenu le directeur de cette dernière en 2022, pour assurer le lancement de Dying Light: The Beast. Après plus de 13 années passées au sein du studio polonais, il annonce aujourd’hui son départ :

« Après des années passées sur Dying Light, j’entame un nouveau chapitre. Ce fut une aventure incroyable et je suis fier de ce que nous avons créé. Merci à toutes les personnes talentueuses de Techland avec qui j’ai eu la chance de collaborer, que ce soit au développement ou à l’édition, pour leur passion, leur énergie et leur ambition commune qui ont permis de faire de Dying Light l’expérience zombie ultime. Ensemble, nous y sommes arrivés ! Et à notre formidable communauté : votre amour, votre engagement et votre soutien indéfectible ont toujours été ce qui nous guide. Vous avez contribué à façonner Dying Light. La licence est entre d’excellentes mains et je suis impatient de la voir se développer encore davantage. J’ai hâte de découvrir son prochain chapitre en tant que joueur. Je soutiendrai toujours Dying Light ! »

On ignore encore le nom de la personne qui sera placée à ce poste suite à ce départ. C’est en tout cas une personnalité emblématique de la licence qui s’en va, à l’heure où l’on ignore vers quoi la série va se diriger.