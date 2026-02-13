Silent Hill Townfall fait le plein d’infos suite à sa présentation lors du State of Play

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Non content d’avoir réservé un Silent Hill Transmission rien qu’à Silent Hill Townfall, Konami en a également montré un petit aperçu lors du dernier State of Play. La bande-annonce nous révélait les premières vraies images, mais il était difficile de les décortiquer sans avoir un peu plus de contexte. Il a donc fallu attendre l’émission de Konami pour en savoir un peu plus sur ce projet chapeauté par Screen Burn Interactive.

Cet article peut contenir des liens affiliés

« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

En savoir plus

Sur le même thème

Silent Hill: Townfall sera enfin présenté cette semaine à l’occasion d’un nouveau Silent Hill Transmission

pc
Image d\'illustration pour l\'article : Silent Hill: Townfall sera enfin présenté cette semaine à l’occasion d’un nouveau Silent Hill Transmission

Silent Hill et Konami, retour sur quinze ans de déception

pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Silent Hill et Konami, retour sur quinze ans de déception

Ce que Silent Hill : The Short Message nous apprend sur l’avenir de la franchise

pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Ce que Silent Hill : The Short Message nous apprend sur l’avenir de la franchise

Silent Hill Townfall : Un nouveau jeu développé par NoCode et Annapurna

Image d\'illustration pour l\'article : Silent Hill Townfall : Un nouveau jeu développé par NoCode et Annapurna
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Silent Hill Townfall fait le plein d’infos suite à sa présentation lors du State of Play
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Silent Hill Townfall fait le plein d’infos suite à sa présentation lors du State of Play
Kingdom Come Deliverance accueille des versions PS5 et Xbox Series natives, et voici ce que l’on peut en attendre
pc
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Kingdom Come Deliverance accueille des versions PS5 et Xbox Series natives, et voici ce que l’on peut en attendre
Clair Obscur: Expedition 33 repart grand gagnant des DICE Awards, sans grande surprise
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Clair Obscur: Expedition 33 repart grand gagnant des DICE Awards, sans grande surprise
« La haine a démarré immédiatement » : Un ancien développeur de Wildlight réagit à la réception de Highguard
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : « La haine a démarré immédiatement » : Un ancien développeur de Wildlight réagit à la réception de Highguard
Tides of Annihilation nous souhaite une bonne année dans sa dernière bande-annonce
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Tides of Annihilation nous souhaite une bonne année dans sa dernière bande-annonce
Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.4 (Varka, nouvelle quête…)
pc
ps5
xbox series
ios
android
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.4 (Varka, nouvelle quête…)
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en février avec Marvel’s Spider-Man 2
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en février avec Marvel’s Spider-Man 2
Honkai Star Rail : La version 4.0 est disponible dès maintenant et nous embarque sur une nouvelle planète très « connectée »
pc
ps5
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Honkai Star Rail : La version 4.0 est disponible dès maintenant et nous embarque sur une nouvelle planète très « connectée »
Project Windless : Krafton dévoile un action-RPG en monde ouvert avec un coq guerrier hors norme
Image d\'illustration pour l\'article : Project Windless : Krafton dévoile un action-RPG en monde ouvert avec un coq guerrier hors norme
Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 sortira sur PC et consoles le 27 août, Metal Gear Solid 4 sera bien de la partie
pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 sortira sur PC et consoles le 27 août, Metal Gear Solid 4 sera bien de la partie
Saros devrait être plus accessible que Returnal, avec une difficulté plus « à la carte »
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Saros devrait être plus accessible que Returnal, avec une difficulté plus « à la carte »
Legacy of Kain: Defiance Remastered arrivera en mars aux côtés d’un épisode 2D totalement inédit
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Legacy of Kain: Defiance Remastered arrivera en mars aux côtés d’un épisode 2D totalement inédit
Beast of Reincarnation : L’action-RPG de Game Freak (Pokémon) sortira au tout début du mois d’août
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Beast of Reincarnation : L’action-RPG de Game Freak (Pokémon) sortira au tout début du mois d’août
Rayman: 30th Anniversary Edition est officiel et signe dès aujourd’hui sur consoles et PC le retour du tout premier jeu dans une édition améliorée
pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Rayman: 30th Anniversary Edition est officiel et signe dès aujourd’hui sur consoles et PC le retour du tout premier jeu dans une édition améliorée
Dead or Alive 6 revient pour un dernier round tandis que le prochain Dead or Alive est en développement
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Dead or Alive 6 revient pour un dernier round tandis que le prochain Dead or Alive est en développement
Pragmata dévoile un Times Square lunaire et de nouveaux ennemis avant sa sortie en avril 2026
Image d\'illustration pour l\'article : Pragmata dévoile un Times Square lunaire et de nouveaux ennemis avant sa sortie en avril 2026
Marathon sera jouable avant sa sortie grâce à une dernière période d’essai
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Marathon sera jouable avant sa sortie grâce à une dernière période d’essai
Control: Resonant : Une première vidéo de gameplay montrant les pouvoirs surnaturels de Dylan
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Control: Resonant : Une première vidéo de gameplay montrant les pouvoirs surnaturels de Dylan
007 First Light nous en dit plus sur son histoire à travers une nouvelle vidéo
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : 007 First Light nous en dit plus sur son histoire à travers une nouvelle vidéo
Rev. Noir : Konami revient aux JRPG avec un nouveau projet aux allures de Tales of et Xenoblade Chronicles
Image d\'illustration pour l\'article : Rev. Noir : Konami revient aux JRPG avec un nouveau projet aux allures de Tales of et Xenoblade Chronicles
Kena: Scars of Kosmora, suite du superbe jeu d’aventure d’Ember Lab, sortira en 2026 sur PS5 et PC
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Kena: Scars of Kosmora, suite du superbe jeu d’aventure d’Ember Lab, sortira en 2026 sur PS5 et PC
God of War Sons of Sparta, jeu d’action-plateformes 2D retraçant la jeunesse de Kratos, est disponible dès maintenant sur PS5
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : God of War Sons of Sparta, jeu d’action-plateformes 2D retraçant la jeunesse de Kratos, est disponible dès maintenant sur PS5
Marvel Tōkon: Fighting Souls met à l’honneur les X-Men tout en confirmant sa date de sortie
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Marvel Tōkon: Fighting Souls met à l’honneur les X-Men tout en confirmant sa date de sortie
State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)