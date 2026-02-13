Silent Hill Townfall fait le plein d’infos suite à sa présentation lors du State of Play

Bienvenue à St-Amélia

Le dernier Silent Hill Transmission (disponible avec des sous-titres en français) aura donc permis de faire le point sur Silent Hill Townfall en décortiquant la bande-annonce qui a été diffusée lors du State of Play, et avec de nouvelles images à la clé.

Cet opus aura déjà la particularité d’adopter une caméra en vue à la première personne, chose peu commune pour la série, tout en axant son gameplay autour de l’utilisation de la CRTV, une sorte de téléviseur portatif qui permettra de capter des interférences et les monstruosités devant nous. On nous fait d’ailleurs comprendre que même si l’affrontement sera possible, avec des outils classiques à notre disposition (comme une planche de bois ou un pistolet), favoriser l’approche furtive sera également une option.

Autre particularité du jeu, celle de déplacer l’intrigue dans une nouvelle ville. St-Amélia est un village portuaire inspiré par les paysages écossais, qui se prête plutôt bien au genre d’ambiances recherchées par la saga (c’est-à-dire quelque chose de très brumeux et gris). On incarnera ici Simon, un personnage qui doit revenir dans cette ville pour régler une vieille affaire. Là encore, notre protagoniste devrait être rongé par la culpabilité, et son histoire sera dévoilée peu à peu.

Pour le moment, ce Silent Hill Townfall est prévu sur PC (via Steam et Epic Games Store) et PS5.