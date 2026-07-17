Hela: of Mice and Magic, l’adorable aventure coop des créateurs de Unravel, se prévoit pour le quatrième trimestre 2026

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Aussi appelé simplement Hela durant les premières années de sa médiatisation, Hela: of Mice and Magic est rempli de bien belles promesses. Il faut dire que proposer une expérience faisant la part belle à l’exploration, à l’entraide mais aussi à la taquinerie en coop, le tout dans un monde charmant mettant en scène des souris mignonnes, ça fait envie. Tant mieux, l’attente ne sera plus très longue puisqu’on apprend que le titre de Windup et Knights Peak débarquera en fin d’année.

Hela: of Mice and Magic // Source : Windup

En espérant que la période leur sourie

Cela fait maintenant bientôt deux ans que Hela: of Mice and Magic a été annoncé sur la scène de la Gamescom 2024. L’événement allemand a d’ailleurs été l’occasion pour nous de le tester pendant quelques instants l’an dernier, de quoi nous laisser une très bonne impression. Notre enthousiasme est partagé par le million de wishlists accumulées par le titre, et l’attente ne sera plus très longue si l’on se fie au dernier trailer.

En effet, Windup et Knights Peak nous informe que Hela a trouvé son horizon de sortie pour le quatrième trimestre 2026. La vidéo est aussi l’occasion de voir de belles images de la nature inspirée du nord de la Suède, que l’on pourra arpenter seul, à deux sur le canapé ou jusqu’à quatre en ligne.

Rappelons que dans cette aventure en 3D, nous devrons aider une sorcière mal en point en allant rétablir l’harmonie du monde. Préparation de potions magiques, découvertes surprenantes et exploration libre seront au programme avec tout un tas d’interactions possibles, notamment grâce à notre sac à dos Froggy.

Hela: of Mice & Magic est attendu sur PC (via Steam et Epic), PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

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Hela: of Mice and Magic
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Date de sortie : N/C

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