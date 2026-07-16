La chaîne de magasin Micromania vient d’être revendue à un groupe d’investisseurs franco-canadien

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Alors que le marché du jeu physique est de plus en plus menacé, on ne misait pas fort sur la survie de la marque Micromania-Zing. Ces magasins ont su se réinventer en France en vendant surtout des produits dérivés en plus des jeux, mais leur maison-mère GameStop avait manifesté son envie de se débarrasser d’eux le plus vite possible. Une solution a été trouvée avec un regroupement d’investisseurs français et canadiens.

Enseigne Micromania-Zing // Source : GameSpot

Le Canada à la rescousse

Derrière le rachat de Micromania, qui a plus l’air d’un sauvetage dans les conditions actuelles, on retrouve un consortium mené par Stephan Tétrault, qui gère la plus grande enseigne de magasin du genre au Canada, EB Games Canada. Il est également le co-détenteur de McFarlane Toys :

« C’est un immense privilège d’écrire le prochain chapitre de l’histoire de Micromania. Nous arrivons avec énormément de respect pour les équipes qui ont bâti cette enseigne. Ensemble, avec nos collaborateurs, nos partenaires et nos clients, nous voulons faire de Micromania la plus belle communauté gaming et pop culture en France. »

À ses côtés, le consortium est composé de Jean-François Chenail (JAMS Venture Capital Inc), Sandra et Stephen Callahan (Gipsy Toys SA). Des habitués des business du genre, qui espèrent suivre la trajectoire d’EB Games, qui est redevenu rentable en 2025 malgré un marché plus difficile que jamais.

Relancer la marque sans détruire ce qui est en place

Leur but, relancer Micromania en suivant le modèle d’EB Games, et pour cela, le groupe prévoit de renforcer son offre sur les jeux de cartes à collectionner, qui est décrit comme un levier d’optimisation. Le consortium veut également organiser davantage d’événements pour attirer plus de public en magasin. Attendez-vous donc à encore plus de produits dérivés en rayon, ce qui paraît logique.

Pour nous présenter tout cela, un premier magasin « flagship », qui fera office de vitrine, sera ouvert en octobre 2026. Cela servira de vitrine à la nouvelle stratégie de Micromania.

Le message que cette équipe veut faire passer aujourd’hui est d’abord celui qui consiste à dire que rien ne va changer pour la clientèle : si vous avez des précommandes en cours ou si vous prévoyez d’acheter des jeux à Micromania, rien ne va bouger et vos habitudes resteront les mêmes. Il en va a priori de même pour les employés, qui ne sont pas menacés par ce rachat. Aucune fermeture de magasin n’est prévue pour le moment, le consortium souhaitant au contraire renforcer le parc de magasins. Mais ça, bien entendu, ça reste à prouver dans les prochains mois.

Un rachat qui intervient avec un timing bancal

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GTA 6 // Source : Rockstar

Ce rachat arrive à un moment clé du marché du physique. D’une part, GTA 6 ne sera pas imprimé sur Blu-ray et sera vendu dans une boîte avec un code de téléchargement. D’autre part, Sony a annoncé en début de mois qu’il comptait mettre fin à la production de jeux sur disques dès 2028 pour ses consoles PlayStation. Cela préfigure une génération sans lecteur de disque, qui passerait au tout dématérialisé.

Dans cette optique, le marché de l’occasion, l’un des piliers des magasins comme Micromania, vit sans doute ses dernières heures. Micromania étant déjà en difficulté financière, cela ressemblait presque au dernier clou à enfoncer sur le cercueil.

Ce rachat arrive donc à point nommé, ou au pire moment, selon où vous vous placez. L’avenir ne s’annonce pas radieux à cause des décisions de Sony, mais l’axe sur lequel le consortium veut s’axer a pour but de rendre Micromania encore moins dépendant qu’il ne l’est déjà de la vente de jeux vidéo. À voir si cela fonctionnera, en souhaitant le meilleur à toutes les équipes.

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Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

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