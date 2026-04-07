La bande-son de Silent Hill: Townfall sera assurée par un nouveau compositeur, un premier extrait est disponible

Découvrez un premier morceau

Eh oui, pas de Akira Yamaoka pour ce Silent Hill: Townfall, ce qui fera tout de même un sacré vide tant le compositeur est associé à la série. Pour ce nouveau jeu, Konami a donc choisi de faire confiance à Pilotpriest (Anthony Scott Burns de son vrai nom), un artiste canadien qui donnera peut-être une touche un peu plus occidentale à ce nouvel épisode, qui se déroule dans une ville inspirée par les villages portuaires écossais.

Et Konami a partagé dans la foulée un premier extrait de la bande-son de Pilotpriest avec le morceau « Home », qui donne un avant-goût de ce à quoi l’ambiance musicale ressemblera en jeu. On y retrouve beaucoup de mélancolie, ce qui colle bien à Silent Hill, mais reste à voir si l’ensemble de la bande-son sera en mesure de respecter l’essence de la licence.

Toujours pas de date de sortie pour Silent Hill: Townfall, qui est censé arriver dans le courant de l’année sur PC, PS5 et Xbox Series.