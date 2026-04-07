La bande-son de Silent Hill: Townfall sera assurée par un nouveau compositeur, un premier extrait est disponible
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Rédigé par Jordan
Avec Silent Hill: Townfall, Konami s’aventure sur un tout autre terrain. On reste sur de l’horreur psychologique, mais le jeu s’éloigne encore plus du reste de la série que ne le faisait Silent Hill f, qui changeait lui aussi de cadre. Afin de marquer encore plus le fait que cet opus est à part, l’éditeur japonais a laissé Screen Burn Interactive faire appel à un compositeur externe, qui vient remplacer Akira Yamaoka.
Découvrez un premier morceau
Eh oui, pas de Akira Yamaoka pour ce Silent Hill: Townfall, ce qui fera tout de même un sacré vide tant le compositeur est associé à la série. Pour ce nouveau jeu, Konami a donc choisi de faire confiance à Pilotpriest (Anthony Scott Burns de son vrai nom), un artiste canadien qui donnera peut-être une touche un peu plus occidentale à ce nouvel épisode, qui se déroule dans une ville inspirée par les villages portuaires écossais.
Et Konami a partagé dans la foulée un premier extrait de la bande-son de Pilotpriest avec le morceau « Home », qui donne un avant-goût de ce à quoi l’ambiance musicale ressemblera en jeu. On y retrouve beaucoup de mélancolie, ce qui colle bien à Silent Hill, mais reste à voir si l’ensemble de la bande-son sera en mesure de respecter l’essence de la licence.
Toujours pas de date de sortie pour Silent Hill: Townfall, qui est censé arriver dans le courant de l’année sur PC, PS5 et Xbox Series.
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Date de sortie : N/C