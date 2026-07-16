Ubisoft nous montre à quoi ressemble Rayman Origins: Enhanced Edition en 4K

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Il faut bien reconnaître qu’Ubisoft fait (pour une fois) un beau geste en offrant Rayman Origins: Enhanced Edition à quiconque achètera le remake de Rayman Legends. Ce « premier épisode » n’a pas droit à une refonte aussi marquée que celle du second, mais il apporte tout de même quelques améliorations, dont un passage en 4K et 60 images par seconde, ce que l’éditeur nous présente aujourd’hui en vidéo.

Rayman Origins: Enhanced Edition // Source : Ubisoft

Pas de bras, mais de la 4K

Rayman Origins n’avait pas besoin de beaucoup de maquillage pour apparaitre comme un jeu de notre époque, étant donné que son esthétique semble presque intemporelle. Il n’empêche qu’Ubisoft lui a offert un léger lifting avec Rayman Origins: Enhanced Edition, qui transpose le jeu de plateformes en 4K sans perdre sa fluidité. Cette version embarque également d’autres améliorations pour permettre plus d’accessibilité, ainsi que des objets de collection en plus à trouver, dont les objets exclusifs de la version PS Vita.

Le seul « hic » dans tout cela, c’est que ce Rayman Origins: Enhanced Edition n’est a priori pas vendu séparément. Autrement dit, vous serez obligé d’acheter Rayman Legends Retold (n’importe quelle édition) pour en profiter. Un petit sacrifice tant le bundle est attractif, surtout à un prix relativement raisonnable.

Rayman Origins: Enhanced Edition sortira donc en même temps que Rayman Legends Retold, soit le 1ᵉʳ octobre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Pour en savoir un peu plus sur le remake, vous pouvez consulter notre interview d’Ubisoft Milan qui revient sur la création de cette refonte.

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Jaquette de Rayman Legends Retold
Rayman Legends Retold
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Date de sortie : 01/10/2026

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