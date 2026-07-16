Star Ocean The Second Story R débarque sur Switch 2, sans faire de cadeau à la communauté Switch

Zéro effort commercial

Alors que l’on s’attendait à cette annonce pour ce dimanche à l’occasion des 30 ans de la saga Star Ocean, un portage de Star Ocean: The Second Story R est apparu sur Switch 2 par surprise. Square Enix a décidé de sortir le remake du deuxième opus de la série sur la dernière console de Nintendo, avec une version qui est censée être plus agréable à regarder, même si l’éditeur ne précise pas les améliorations apportées ici.

En revanche, ce qu’il mentionne bien, c’est l’absence de mise à niveau de la version Switch vers cette version Switch 2. Même pas une option payante en vue, comme le reste des portages Switch 2 des jeux Square Enix. Et encore une fois, vos sauvegardes de la version Switch ne seront pas compatibles avec le jeu sur Switch 2, afin d’achever toute envie de repasser à la caisse. Une stratégie que l’on a bien du mal à comprendre, mais avec laquelle l’éditeur s’entête depuis plusieurs jeux.

Mais si vous vous intéressez tout de même à ce Star Ocean The Second Story R (et vous aurez bien raison), n’hésitez pas à consulter notre test complet du jeu.