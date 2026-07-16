Le producteur des jeux Tales of reconnaît que l’attente pour le nouvel épisode est particulièrement longue

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On ne peut pas dire que la licence Tales of n’est pas active en ce moment, mais on aimerait qu’elle le soit autrement que via de simples remasters. Tales of Arise, dernier épisode majeur, est sorti il y a de cela cinq ans, et on voyait en lui le renouveau de la saga, qui l’aiderait à attirer un nouveau public. Mais ce dernier commence à trouver le temps un peu long désormais.

Tales of Arise // Source : Bandai Namco

C’est long, et il faudra encore patienter

Quand aurons-nous droit à un vrai nouveau Tales of ? La question se pose maintenant depuis des années, et a priori, le producteur de la saga, Yusuke Tomizawa, ne souhaite pas y répondre pour le moment. Cependant, il veut bien reconnaitre que cette attente est trop longue.

Il a pris la parole à ce sujet lors d’une interview publiée dans le magazine Famitsu (traduite par Automaton) dans laquelle il explique d’abord qu’il était nécessaire de donner un coup de jeune à certains titres afin qu’ils soient de nouveau plus accessibles, surtout auprès d’un nouveau public qui a peut-être été attiré par Tales of Arise. Certains jeux comme Tales of Xilia ou Tales of Eternia avaient bien besoin de ressortir sur les plateformes actuelles pour que cette nouvelle audience les découvre. Et puisque les chiffres ont dépassé les attentes, Bandai Namco a poursuivi dans cette voie au cours des deux dernières années.

Tout cela, c’est bien beau, mais qu’en est-il d’un épisode tout neuf ? S’il ne peut rien dire pour le moment, il présente ses excuses pour l’attente et promet que le travail se poursuit sur la suite de la série :

« La barre a été placée plus haut en ce qui concerne l’ampleur du développement et d’autres facteurs. Pour être honnête, nous avons fait attendre les joueurs assez longtemps. Bien que nous n’ayons pas encore pu communiquer d’informations concrètes, nous continuons à travailler sur le projet tout en réfléchissant à l’avenir de la série. »

Il plaisante ensuite sur le fait de ne pas laisser des sagas comme Persona s’accaparer un peu trop le genre du JRPG. Ici, Bandai Namco a de la marge quand on voit à quel point Atlus nous fait attendre entre deux épisodes principaux.

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Jaquette de Tales of Arise
Tales of Arise
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Date de sortie : 10/09/2021

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