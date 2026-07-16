On sait désormais combien de temps va durer le prochain film Resident Evil

Pas besoin de 2 heures pour cette histoire

Le prochain film Resident Evil ne vous demandera pas beaucoup de votre temps. On a pu apprendre via le site de la chaîne de cinéma AMC (relayé par IGN) la durée de ce long-métrage, qui sera finalement dans la même fourchette que la plupart des autres films de la saga. C’est-à-dire 1 heure et 35 minutes, pour être précis. Une durée plutôt courte dans les standards d’aujourd’hui, même à l’échelle des autres succès horrifiques du moment comme Obsession ou Backrooms qui tournent plutôt autour de la barre des 110 minutes.

Zach Cregger (ou Constantin Film) estime en tout cas que cela sera suffisant pour raconter l’histoire d’un certain Bryan, qui devra survivre au sein de Raccoon City en même temps que l’intrigue de Resident Evil 2. Ne vous attendez pas à trop de caméos pour autant, le récit étant centré sur le parcours de ce nouveau protagoniste, qui doit échapper à une créature cauchemardesque, avec quelques zombies en cours de route. Les premières projections du film laissaient entendre que le résultat était plutôt satisfaisant, ce qui donne une chance à ce film de montrer que le cinéma d’horreur est décidément bien populaire ces derniers temps.

La sortie du film est prévue pour le 16 septembre en salles.