ZeniMax Online (The Elder Scrolls Online) perd encore une fois son PDG et d’autres vétérans suite aux licenciements chez Xbox

Une direction instable depuis plus d’un an

ZeniMax Online venait à peine de se remettre des licenciements de l’année dernière, qui ont amené au départ de son ex-PDG, Matt Firor. Cela faisait suite à l’annulation du projet Blackbird, un autre MMO ambitieux qui avait pourtant impressionné Phil Spencer à l’époque.

Aujourd’hui, rebelote puisque Joe Burba, actuel patron de ZeniMax Online, doit plier bagage. Il ne s’en va pas seul, puisqu’en plus des nombreux licenciements au sein du studio, on note le départ forcé de Susan Kath, productrice exécutive de The Elder Scrolls Online, le réalisateur Rich Lambert ou encore la directrice de production Ala Diaz. Des vétérans du studio qui font donc partie de la longue liste de licenciés (379 chez ZeniMax au total) au sein de cette équipe.

Ils restent cependant un poste pendant quelques mois le temps d’assurer « une transition » avec la nouvelle direction, assurée par Josh Henderson, qui gérait jusqu’ici les opérations commerciales du studio, et Nick Giacomini, actuel réalisateur sur le MMO.

Mais à part cela, promis, tout va bien. C’est en tout cas le message à faire passer parmi toutes les équipes impactées par la décision de Microsoft, qui doivent rassurer tant bien que mal même si le cœur n’y est pas vraiment.