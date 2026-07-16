ZeniMax Online (The Elder Scrolls Online) perd encore une fois son PDG et d’autres vétérans suite aux licenciements chez Xbox

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ZeniMax Online ne va pas bien. Le studio a été grandement impacté par les licenciements survenus chez Xbox la semaine dernière, et si on nous assure que son MMO The Elder Scrolls Online a encore un avenir, celui-ci se fera sans des centaines de personnes. N’allez pas croire non plus que ce sont surtout les jeunes recrues qui ont été prises pour cibles ici. Le journaliste Stephen Totilo nous apprend que plusieurs vétérans sont eux aussi poussés vers la sortie, donc la direction du studio.

TESO : Summerset
The Elder Scrolls Online // Source : ZeniMax Online

Une direction instable depuis plus d’un an

ZeniMax Online venait à peine de se remettre des licenciements de l’année dernière, qui ont amené au départ de son ex-PDG, Matt Firor. Cela faisait suite à l’annulation du projet Blackbird, un autre MMO ambitieux qui avait pourtant impressionné Phil Spencer à l’époque.

Aujourd’hui, rebelote puisque Joe Burba, actuel patron de ZeniMax Online, doit plier bagage. Il ne s’en va pas seul, puisqu’en plus des nombreux licenciements au sein du studio, on note le départ forcé de Susan Kath, productrice exécutive de The Elder Scrolls Online, le réalisateur Rich Lambert ou encore la directrice de production Ala Diaz. Des vétérans du studio qui font donc partie de la longue liste de licenciés (379 chez ZeniMax au total) au sein de cette équipe.

Ils restent cependant un poste pendant quelques mois le temps d’assurer « une transition » avec la nouvelle direction, assurée par Josh Henderson, qui gérait jusqu’ici les opérations commerciales du studio, et Nick Giacomini, actuel réalisateur sur le MMO.

Mais à part cela, promis, tout va bien. C’est en tout cas le message à faire passer parmi toutes les équipes impactées par la décision de Microsoft, qui doivent rassurer tant bien que mal même si le cœur n’y est pas vraiment.

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Jaquette de The Elder Scrolls Online
The Elder Scrolls Online
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Date de sortie : 04/04/2014

GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?

Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

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