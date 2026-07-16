Fatal Fury: City of the Wolves précise les contours de son troisième Season Pass, avec 6 personnages

2 DLC encore mystérieux au programme

La saison 3 de Fatal Fury: City of the Wolves sera bien à l’image de la deuxième, et comportera donc 6 combattants qui viendront remplir les rangs de cet épisode. Parmi eux, on retrouve les 4 personnages qui ont été introduits via le teaser diffusé cette semaine, c’est-à-dire Rick Strowd, Duck King, Kim Kaphwan et Laocorn Gaudeamus. SNK a dévoilé un calendrier qui permet de savoir quand ces quatre-là et les deux autres seront disponibles.

Cette saison 3 de Fatal Fury: City of the Wolves débutera donc ce 23 juillet avec l’arrivée de Rick Strowd. On restera ensuite sur le rythme classique d’un DLC par mois, jusqu’à la fin de l’année, à savoir :

Août : Duck King

Septembre : Kim Kaphwan

Octobre : Inconnu

Novembre : Laocorn Gaudeamus

Décembre : Inconnu

Il reste donc encore deux combattants dont on ignore l’identité, sans que l’on sache s’il s’agit d’invités du type Ken le Survivant ou Chun-Li, ou bien des personnes plus en lien avec les jeux SNK. Notez que le jeu est maintenant vendu dans une Revenge Edition, qui comprend les 3 Season pass pour 49,99 €.

Fatal Fury: City of the Wolves est disponible sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series.