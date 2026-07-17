Attack on Titan 3 : Histoire, gameplay, combats… tout savoir sur la prochaine adaptation en jeu vidéo de L’Attaque des Titans

Officialisé à la surprise générale pendant la conférence d’ouverture du Summer Game Fest 2026 diffusée en juin dernier, le jeu d’action des studios nippons débarquera dès l’hiver prochain sur PC et consoles. En attendant sa sortie, voici un article récapitulant ce que nous savons dessus, le tout garanti sans spoilers majeurs.

« Ce jour-là, l’humanité s’en est souvenue »

Si Attack on Titan: Wings of Freedom et Attack on Titan 2 s’étaient focalisés sur les cinq premiers arcs du manga, à savoir les événements mis en scène dans les saisons 1 et 2 de l’animé, Attack on Titan 3 adaptera l’intégralité du récit narré dans L’Attaque des Titans. De l’arc de la Chute de Shiganshina à celui du Grand Terrassement, il nous invitera donc à découvrir, ou redécouvrir, l’histoire et l’univers sombres d’Hajime Isayama où l’humanité est obligée de vivre recluse derrière d’immenses murailles afin de se protéger des Titans, de gigantesques créatures mangeuses d’hommes. Plus précisément, le jeu nous donnera cette opportunité en nous laissant créer et incarner notre avatar entièrement personnalisable.

Présenté comme un ou une ingénieure fasciné(e) par le Monde Extérieur, il ou elle sera recruté(e) pour diriger sa propre équipe au sein du Bataillon d’exploration, dans le but principal d’aider l’humanité à regagner et étendre son territoire face aux Titans. Et tout au long du périple, nous serons amenés à rencontrer et collaborer avec des personnages bien connus de la franchise. Eren, Armin, Mikasa, Jean, Conny, Sasha, Christa, Hansi, Livaï… nous pourrons à la fois combattre et nous confronter aux moments forts auxquels ils sont associés dans le cadre du scénario. D’ailleurs, notez également que, s’ils bénéficieront uniquement de doublages en japonais, des sous-titres, menus et une interface traduits en français seront bien disponibles au lancement.

Un gameplay toujours aussi dynamique et fluide en perspective

Côté gameplay, Attack on Titan 3 semble bien parti pour nous proposer une expérience similaire à celles des précédents épisodes de la série d’Omega Force et Koei Tecmo. Il s’agira donc d’un jeu très orienté « Action » et essentiellement sur les combats contre les Titans, qui profitera aussi de l’occasion pour accueillir divers ajouts et ajustements.

Concrètement, la progression devrait s’articuler autour de deux phases : celle de préparation et les opérations sur le terrain. Pendant la première, nous aurons la possibilité de débloquer, modifier et/ou renforcer l’équipement et les capacités de notre avatar, ainsi que recruter de nouveaux allié(e)s aux profils variés. C’est également dans ces moments-là que nous pourrons booster temporairement nos statistiques, en mangeant de bons petits plats, et tisser des liens avec les différents personnages de l’histoire, en discutant avec eux ou en leur offrant des cadeaux adaptés à leurs goûts et personnalité.

Puis, dès que nous estimerons être prêts, il ne nous restera plus qu’à partir sur le terrain. Outre les quêtes principales qui devraient logiquement se concentrer sur la mise en scène des événements majeurs du manga et de l’animé, tels que la Bataille de Trost par exemple, le Bataillon d’exploration nous demandera d’établir des camps de ravitaillement en-dehors des Murs. Une tâche dangereuse qui nécessitera parfois des chevaux pour arpenter en long et en large les régions les plus vastes du titre, quand bien même celui-ci ne devrait pas intégrer de véritable monde ouvert pour autant.

Dans ce but, nous devrons sécuriser des zones contrôlées par les Titans, en usant intelligemment du fonctionnement de notre équipement tridimentionnel et de l’environnement qui nous entoure. Repérage des lieux à la longue-vue, approche furtive depuis des hautes herbes ou les airs, ciblage des points faibles de l’ennemi (la nuque en tête !), activation d’une compétence spécifique, déclenchement d’un piège sur un adversaire, gestion de notre barre de vie, nos réserves de gaz et de la formation adoptée par notre escouade… bien que les affrontements soient toujours fortement axés sur le dynamisme et la fluidité à priori, ils paraissent aussi un peu plus stratégiques qu’auparavant. Par conséquent, réfléchir avant d’agir sera indispensable pour survivre dans le Monde Extérieur.

De plus, le bestiaire sera un minimum varié à première vue. Ça signifie que, en fonction de la taille, résistance, vélocité, et des patterns d’un Titan, il faudra se montrer précis dans la création et/ou l’exploitation d’une ouverture laissée par ce dernier, tout en s’assurant de rester constamment en mouvement pour éviter de finir dévoré tout cru. Toutefois, rassurez-vous, si jamais nous avons trop de difficultés à maîtriser le gameplay, un mode Casual sera disponible pour simplifier notre prise en main. Reste maintenant à savoir si l’expérience de jeu sera moins répétitive à l’excès et la gestion de la caméra moins hasardeuse qu’en 2016 et 2018.

La direction artistique au secours de l’immersion, encore une fois ?

Au moment d’écrire ces lignes, Omega Force et Koei Tecmo n’ont pas encore partagé d’informations détaillées à propos de ce que nous offrira Attack on Titan 3 sur le plan technique. Cela dit, si nous nous fions aux trailers et séquences de gameplay relayé(e)s jusqu’à maintenant par les développeurs, il devrait nous proposer une réalisation dans la lignée des précédents opus de la série. Nous aurons donc droit à des graphismes, cinématiques et animations en 3D qui, normalement, seront un minimum agréables à l’œil.

Cependant, ces éléments devront tout de même être portés par une direction artistique solide et soignée typique de l’animé pour parvenir à retranscrire et nous immerger pleinement dans l’univers du manga. Et à défaut de pouvoir inclure certaines musiques marquantes, comme « Vogel im Käfig », « Barricades », « YouSeeBIGGIRL/T:T », ou encore « Call your name » pour ne citer qu’elles, nous espérons grandement que la bande-son originale parviendra à nous faire ressentir, ou presque, les mêmes émotions que nous avons pu avoir lorsque nous avons assisté aux scènes les plus fortes du récit.

Pour finir, sachez également que Arifumi Imai, animateur principal, des scènes d’action et storyboarder sur la série animée L’Attaque des Titans chez Mappa, se chargera de produire la cinématique d’ouverture du titre. Malheureusement, elle ne sera pas présente dans la version 1.0 mais ajoutée plus tard, par le biais d’une mise à jour.

Quand sortira Attack on Titan 3 ?

Attack on Titan 3 sera disponible dès l’hiver prochain, sans plus de précisions pour l’instant, sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Autrement dit, n’attendez pas forcément le jeu d’action d’Omega Force et Koei Tecmo pour la fin de l’année. Il pourrait tout aussi bien ne sortir que début 2027. Dans un cas comme dans l’autre, le titre devrait refaire parler de lui très prochainement, lors de la Gamescom et/ou du Tokyo Game Show peut-être. A suivre…