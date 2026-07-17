La série TV God of War perd son Kratos, Ryan Hurst s’est blessé et sera remplacé par un autre acteur

4 épisodes étaient déjà complétés

Ryan Hurst ne va donc plus interpréter Kratos dans cette série God of War, et ce après une blessure au biceps survenue fin juin. Celle-ci est visiblement très sérieuse dans la mesure où, même si 4 épisodes ont déjà été tournés, Amazon a décidé de continuer en recastant l’acteur et en tournant à nouveau toutes ses scènes avec celui qui le remplacera.

On imagine que la production ne pouvait pas être mise en pause pendant 4 à 6 mois, ce qui est souvent requis pour une blessure du genre qui met longtemps à être soignée. Avec un rôle aussi physique, Amazon n’a sans doute pas voulu attendre autant de temps, d’autant plus que cela aurait demandé une somme folle de tout arrêter de la sorte. Retourner une partie des 4 épisodes ne va pas être gratuit non plus, et on n’ose à peine imaginer les coûts de production de cette saison.

Une nouvelle difficile à avaler pour Ryan Hurst, qui a beaucoup travaillé sur son physique ces derniers mois afin de se mettre en condition pour le rôle. Très engagé dans la série, il avait défendu la première photo de lui et Callum Vinson (Atreus) en costume, en indiquant que le show final ne ressemblerait pas à cela, notamment parce qu’il continuait de se muscler pour le rôle.

Les préparatifs pour relancer la série auront lieu dès la mi-août, tandis que la production devrait donc redémarrer en octobre avec un nouvel acteur principal.