Marvel’s Wolverine montre son gameplay sanglant et fixe sa date de sortie

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Après une très longue attente, Marvel’s Wolverine s’est enfin offert une longue présentation lors du dernier State of Play. Une entrée en matière sur les chapeaux de roue, puisque la séquence nous a servi un long tunnel de gameplay particulièrement explosif en compagnie de notre X-Men aux griffes d’adamantium. Insomniac Games en a également profité pour annoncer une date de sortie précise ainsi que l’ouverture des précommandes dès aujourd’hui.

Wolverine State of Play juin 2026

Wolverine montre les griffes sur PS5

Le studio n’a pas fait dans la demi-mesure puisque Marvel’s Wolverine se présente comme une aventure solo particulièrement brutale centrée sur Wolverine, alias Logan. L’histoire débute alors que le mutant enquête sur la disparition de plusieurs de ses semblables capturés par les Reavers, une milice cybernétique armée jusqu’aux dents. Derrière cette opération se trouve Bolivar Trask, un industriel milliardaire convaincu de la supériorité humaine.

Le trailer confirme également la présence de Jean Grey, qui accompagnera Logan dans une partie de son périple (mais qui avait malheureusement fuité à cause des fuites suite au piratage du studio). Cette nouvelle démonstration met en avant un système de combat particulièrement dynamique qui rappelle évidemment ce que l’on avait déjà avec Marvel’s Spider-Man 2.

Le PlayStation Blog nous donne plus de détails sur les capacités exploitées lors du trailer. Wolverine peut traquer ses ennemis discrètement, les attaquer par surprise ou les affronter frontalement grâce à ses griffes emblématiques. Plusieurs techniques spéciales sont présentées, notamment le Tornado Spin et le Bull Rush. Jean Grey sera aussi de la partie avec ses pouvoirs télékinésiques pour soutenir notre héros. On ne sait pas encore si elle sera jouable, malgré tout elle pourra effectuer contribuer à des attaques en duo à l’image de Miles et Spidey.

Logan dispose également d’un système de Rage. Chaque attaque, parade ou élimination remplit une jauge permettant à Logan d’accéder à des attaques renforcées ou d’activer son célèbre facteur de guérison. À son niveau maximal, Wolverine déclenche un mode Rage assez spectaculaire inspiré de la série de comics Black, White & Blood.

Une mise en scène qui a la dent dure

Le trailer ne se limite pas aux combats au corps à corps. Une séquence montre notamment Logan poursuivant les Reavers à moto sur une autoroute, tout en détruisant des véhicules et des ennemis sur son passage dans une mise en scène très cinématographique. Insomniac tease également plusieurs factions ennemies, de nouveaux costumes et la présense de Sabretooth (Dent de Sabre). On fait confiance au studio pour nous livrer un divertissement à la hauteur, mais on attend tout de même d’avoir le titre manette en main pour observer ce qui est « scripté » ou non.

Marvel’s Wolverine sortira le 15 septembre 2026 exclusivement sur PlayStation 5. Les précommandes sont désormais ouvertes, avec plusieurs bonus cosmétiques et une édition Deluxe numérique comprenant des costumes exclusifs et des points de compétence supplémentaires.

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Jaquette de Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine
ps5

Date de sortie : 15/09/2026

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