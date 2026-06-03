Rayman Legends Retold : On a joué plus de 2 heures au remake 2,5D des dernières aventures de l’icône d’Ubisoft, voici notre avis

Une légende sous un nouveau jour

Avant de dire quoi que ce soit, soulignons que la build de Rayman Legends Retold à laquelle nous avons eu droit était qualifiée de « pré-bêta ». Comprenez par là que nous n’étions pas devant l’état final du jeu. Attendez-vous donc à ce que certains points abordés ici finissent par être corrigés ou améliorés. Ensuite, les screenshots intégrés dans l’article proviennent de gameplay envoyé par Ubisoft.

Ceci étant dit, la première chose qui nous interpelle avant même de poser les mains sur la manette est la nature du remake en lui-même. Rayman Legends brillait par ce formidable rendu permis par le UbiArt Frameworks et n’a toujours pas pris une ride, même 13 ans après. Sauf que la mission pour Ubisoft Montpellier et Ubisoft Milan était claire : remettre sur le devant de la scène Rayman après de longues années de silence. Et vu que concevoir un titre inédit est peut-être téméraire ou que repenser de vieux épisodes comme le 2 ou le 3 parait particulièrement ardu, le choix fut bel et bien porté sur Legends, un des meilleurs opus de la série.

Et pour que le remake ait de l’intérêt, il a fallu opérer des changements. Exit la direction artistique en 2D, et place à une modélisation en 3D, aussi bien pour les personnages et ennemis que pour les environnements. Le moteur adopté pour opérer ce virage n’est autre que Snowdrop, utilisé notamment sur Star Wars Outlaws, Avatar: Frontiers of Pandora… mais aussi Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope. Cette dernière mention a son importance car l’on y retrouvait déjà l’équipe d’Ubisoft Milan, désormais aux côtés d’Ubisoft Montpellier pour ce remake, alors que le héros sans bras ni jambes y avait passé une tête dans le cadre d’un DLC.

Un changement de direction qui ne s’arrête pas là puisque l’œuvre se voit enrichie d’une dimension narrative. Là où, dans l’original, nous avions un pitch expédié rapidement pour surtout faire place au spectacle des niveaux que l’on enchainait en passant de tableau en tableau, Rayman Legends Retold suit un fil rouge plus consistant. Un mystérieux méchant aux pouvoirs de corruption vient jouer les trouble-fêtes et sort nos héros de leur sieste. Et pour faire vivre au mieux cette histoire et nous donner davantage l’impression de suivre une bande de héros, nous pouvons à présent compter sur des cinématiques et des dialogues.

En effet, qu’il s’agisse du Ptizêtre, de Barbara, de Globox ou tout simplement de Rayman, tout le monde dispose dorénavant d’un doublage. On ne cache pas que cela fait bizarre de réentendre le blondinet après autant d’années, mais dès la première cinématique que l’on a pu visionner, on a tout de suite validé ce gain de mise en scène. L’humour caractéristique de la licence peut encore mieux s’exprimer et on a hâte de voir ce que les équipes d’animation ont prévu d’autre.

Alors humour, oui, toujours, mais le ton du remake s’est dans le même temps légèrement assombri. Une évolution directement liée à l’arrivée de ce fameux méchant qui s’appuie surtout via des niveaux inédits à l’atmosphère singulière dont on ne peut pas encore dire grand-chose, à part qu’une mécanique inédite y est exploitée. Le principal thème musical de Rayman Legends en a aussi profité pour être retravaillé et intégrer cette nuance sombre. Une composition jouée par un orchestre et enregistrée à Vienne qui met les frissons.

55 minutes de musiques inédites ont également été intégrées aux côtés des thèmes originaux reconduits, et nous pouvons compter de nouveau sur Christophe Héral. Il est accompagné cette fois de l’écossais Grant Kirkhope, dont le travail chez Rare sur Perfect Dark ou Banjo-Kazooie parle pour lui. L’équipe de développement a aussi fait en sorte d’enrichir le sound design et de jouer un peu plus avec des moments de silence au sein des niveaux.

Clairement pas un remake au rabais

Les niveaux, parlons-en justement, car outre un changement sur la forme en passant de la stricte 2D à de la 2,5D, se dire qu’on allait tester les sensations manette en main s’annonçait particulièrement excitant. Et là-dessus, le constat est clair : on est comme dans des chaussons au moment de manier Rayman. Le feeling de déplacement, la physique de notre héros, la disposition des ennemis, l’emplacement des secrets, tout est identique au titre original, et si vous y avez déjà joué, vous retrouverez rapidement vos marques. La bonne nouvelle, c’est que tout le flow que le jeu permettait très souvent via son level design est de retour, et le plaisir est donc intact.

Toutefois, cela n’a pas empêché les équipes de rafraîchir la traversée des niveaux. Par l’usage de variations liées à la caméra et aux jeux de perspective, Ubisoft a souhaité donner du relief et du corps aux décors, modifiant ainsi l’approche de certains passages. C’est dans cette optique que des séquences en scrolling vertical font pencher la caméra vers nous pour mieux voir ce qui arrive au-dessus de notre tête, ou que cette même caméra s’incline légèrement sur le côté au moment de découvrir une salle cachée, afin d’amplifier le feedback soulignant que l’on a débusqué ce secret.

Si on salue cette volonté de dynamiser la traversée des niveaux, en la couplant à des environnements à présent entièrement en 3D et plus détaillés, on a noté quand même quelques moments où la lisibilité faisait défaut. Alors attention, avec un nouveau moteur, d’autres outils permettent de garder une cohérence graphique tout en voulant empêcher au maximum ces couacs, comme un usage inspiré des sources de lumière, par exemple. Simplement, des ajustements seront les bienvenus pour parfaire l’ensemble.

Idem concernant le rendu global dans certaines situations. Au-delà de surprendre un peu par rapport à la perfection de celui de Rayman 3 – surtout en raison de la séparation entre les deux yeux –, le modèle 3D de Rayman décevait un peu à des instants précis selon l’angle de caméra ou la lumière ambiante. Cela étant dit, et comme nous l’avons évoqué au tout début, cette impression sera très probablement gommée lors de la sortie du jeu, d’autant que les images fournies par Ubisoft témoignent d’une version mieux fignolée.

En revanche, là où l’on a été agréablement surpris, c’est en découvrant l’intégration inédite de séquences à dos de dragon. Dès le premier monde, Rayman et ses amis pourront chevaucher un dragon dans un niveau en 3D façon shoot’em up. Durant ces niveaux, nous devrons donc zigzaguer entre les obstacles, détruire des barricades et éliminer les ennemis tout en évitant de se prendre des coups. Petite subtilité ici, notre « barre de vie » est en fait caractérisée par la présence de ptizêtres sur le dos du dragon. À chaque coup subi, on en perd un en route. Le challenge sera donc de la partie pour toute personne souhaitant sauver tout le monde et finir par atteindre le 100%.

Notons que ces niveaux se chargeront d’effectuer une transition entre les biomes pour donner là encore davantage de corps à l’univers du jeu, qui ne se contente plus d’être exploré via des tableaux. En effet, chaque biome prend la forme d’un petit hub en 2D où l’on peut récupérer des lums et autres secrets entre deux niveaux, tout en bénéficiant de quelques petits détails visuels en arrière-plan.

Concernant le scoring lié à la récupération des lums pour chaque niveau, on note la disparition des tickets surprises que l’on pouvait gratter dans l’original avec le côté tactile de la Wii U ou de la PS4, afin de déverrouiller diverses récompenses. Et si nous n’avons pu voir ici aucune jauge de fin de niveau, on nous a précisé que les lums garderont bel et bien leur intérêt, notamment via le déverrouillage des niveaux contre-la-montre ou encore le déblocage de skins qui, d’après ce que l’on a pu comprendre, seront très nombreux et offriront des variantes inédites.

Reste à mentionner les fameux stages musicaux, qui ont clairement marqué le public dans Rayman Legends. Eh bien, sachez qu’ils sont bien entendu de retour, en comptant sur une poignée de niveaux supplémentaires et inédits pour revisiter d’autres chansons sous le signe de l’humour signature de la licencc.

Le Kung Foot, il a changé

Avant d’arriver au terme de cet aperçu, nous ne pouvions pas vous laisser sans parler du retour d’un mode de jeu déjà présent dans la version originale. Eh oui, nous parlons bien du Kung Foot. Ubisoft sait pertinemment que ce mini-jeu était apprécié, et non seulement il a été décidé de le reconduire fort logiquement, mais il a lui aussi fait l’objet d’une refonte. Fini le petit terrain avec seulement deux buts, place désormais au Kung Foot EVO et son arène plus grande, plus verticale, accompagné de changements en termes de gameplay.

La magie du Kung Foot de 2013 résidait dans son efficacité lapidaire. Un ballon qui réagit à chaque contact, des buts à la pelle, des insultes et des amitiés brisées, ou, à l’inverse, des rires de la part des plus jeunes bambins, la douceur du chaos instantané avait son charme. Dans Rayman Legends Retold, il s’agit toujours de pouvoir s’amuser simplement jusqu’à quatre joueurs et joueuses, avec quand même davantage de technicité dans le gameplay.

Pour commencer, le ballon ne part plus dans tous les sens. En effet, dès qu’un personnage le touche, il le garde dans les pieds. La seule manière de le récupérer pour un adversaire est de frapper le porteur ou de récupérer le ballon après un tir manqué. Autre mouvement inédit, celui ou celle qui a le ballon peut faire une passe à son ou sa partenaire, pouvant créer de belles actions. Ensuite, il faut composer avec deux principaux éléments.

Déjà, des plateformes présentes un peu partout sur le terrain donnent du relief à la partie et obligent les équipes à bien occuper l’espace. Se débrouiller avec les sauts est donc nécessaire pour apprécier les matchs (on pense aux plus jeunes ou à quiconque se sert peu d’une manette) et ceux-ci gagnent en stratégie. L’autre aspect qui ajoute du piquant, c’est la présence de power-ups. Des cadeaux apparaissent aléatoirement sur le terrain, et, en les touchant, on active par exemple, et temporairement, un double saut, des couleurs de buts qui s’inversent, ou la gravité zéro.

Et puis, en plus de tout cela, des modificateurs de partie ont été intégrés. Match qui se termine au temps ou au score, buts qui valent au hasard +1 ou +4, et même des terrains différents avec par exemple des bongos qui font rebondir les personnages et le ballon, ces paramètres se chargent d’apporter de la fraîcheur et de la variété aux parties.

En bref, ce que Kung Foot a sans doute un peu perdu en simplicité, il le gagne en consistance et en rejouabilité. Résultat, on a trouvé que le plaisir était encore plus intense et on a enchaîné les matchs sans se lasser. On irait presque jusqu’à parler d’un des points forts de ce remake pour son potentiel de soirées endiablées. Soulignons quand même que le mode reste jouable uniquement en local, sans possibilité de jouer contre l’IA.

Terminons par le dernier mode de retour, sans avoir pu cette fois y toucher : le « Cave of Trials ». Il reprend le principe des défis de Rayman Legends où des joueurs et des joueuses du monde entier s’affrontaient sur des parcours en essayant de décrocher le meilleur temps ou le meilleur score. Difficile de dire comment fonctionnera précisément le mode dans ce remake, mais des nouveautés devraient être de la partie.

Bien que l’annonce de Rayman Legends Retold a pu faire hausser un sourcil ou deux à une partie du public quant à son intérêt premier, impossible de bouder son plaisir en retraversant les premières heures d’une aventure marquante. Oui, le charme de l’original est unique et celui-ci reste intemporel, mais si la refonte se charge notamment d’apporter une couche scénaristique notable, elle n’a nullement vocation à le remplacer. Une fois ceci accepté, on accueille à bras ouverts le travail réalisé sur les personnages, les environnements, la mise en scène ou encore la musique. Et face à de nouvelles idées de gameplay et du contenu supplémentaire, dont un mode Kung Foot délicieusement enrichi, il nous tarde de reposer les mains dessus. En attente de voir l’état final de l’œuvre, le retour de Rayman et ses amis le 1ᵉʳ octobre sur PS5, Xbox Series et Switch 2 sent plutôt bon.