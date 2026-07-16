Ratchet & Clank font un détour sur mobile avec Ratchet & Clank: Ranger Rumble, dont les préinscriptions viennent d’ouvrir

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Sony sait décidément lire dans les pensées. Le constructeur a deviné que là, tout de suite, ce dont les gens ont envie, c’est d’un jeu Ratchet & Clank, mais sur mobiles. On est un peu taquin, mais déjà à l’époque, l’annonce de ce spin-off ne passait pas très bien, étant donné que le mobile est un marché très à part. Un an après sa première bande-annonce, le jeu réapparait pour lancer ses préinscriptions, et peut-être nous surprendre.

Ratchet & Clank: Ranger Rumble // Source : Sony

Obtenez un skin en guise de bonus de préinscription

Si vous n’aviez pas suivi ce dossier, petit rappel de ce qu’est Ratchet & Clank: Ranger Rumble. Il s’agit là d’un jeu uniquement mobile qui sera disponible en free-to-play, et qui prend en quelque sorte la forme d’un hero shooter en nous demandant de sélectionner des personnages parmi une liste prédéfinie (12 au total, avec plein de skins) pour combattre contre d’autres personnes dans des arènes fermées, soumises à quelques éléments PvE.

Six modes de jeu seront proposés, avec des affrontements en PvP ou d’autres uniquement en PvE, dont un Battle Royale et même un mode « inspiré du football », quoi que cela veuille dire.

Après plusieurs phases de test, le titre est désormais presque prêt. Les préinscriptions sont donc désormais ouvertes sur les mobiles Android et iOS (ou via le site officiel), avec un skin inédit à débloquer, celui de Clank pour le personnage jouable Widget.

Pour l’obtenir, il faudra que le nombre de préinscriptions fasse son bonhomme de chemin. Si c’est le cas, vous obtiendrez également 1 000 crédits, 1 Reebo rare et un autre épique et 20 Raritanium.

Pas encore de date de sortie pour ce Ratchet & Clank: Ranger Rumble, mais ça ne devrait plus trop tarder.

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Jaquette de Ratchet & Clank: Ranger Rumble
Ratchet & Clank: Ranger Rumble
ios android

Date de sortie : 12/04/2026

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