Ratchet & Clank font un détour sur mobile avec Ratchet & Clank: Ranger Rumble, dont les préinscriptions viennent d’ouvrir

Obtenez un skin en guise de bonus de préinscription

Si vous n’aviez pas suivi ce dossier, petit rappel de ce qu’est Ratchet & Clank: Ranger Rumble. Il s’agit là d’un jeu uniquement mobile qui sera disponible en free-to-play, et qui prend en quelque sorte la forme d’un hero shooter en nous demandant de sélectionner des personnages parmi une liste prédéfinie (12 au total, avec plein de skins) pour combattre contre d’autres personnes dans des arènes fermées, soumises à quelques éléments PvE.

Six modes de jeu seront proposés, avec des affrontements en PvP ou d’autres uniquement en PvE, dont un Battle Royale et même un mode « inspiré du football », quoi que cela veuille dire.

Après plusieurs phases de test, le titre est désormais presque prêt. Les préinscriptions sont donc désormais ouvertes sur les mobiles Android et iOS (ou via le site officiel), avec un skin inédit à débloquer, celui de Clank pour le personnage jouable Widget.

Pour l’obtenir, il faudra que le nombre de préinscriptions fasse son bonhomme de chemin. Si c’est le cas, vous obtiendrez également 1 000 crédits, 1 Reebo rare et un autre épique et 20 Raritanium.

Pas encore de date de sortie pour ce Ratchet & Clank: Ranger Rumble, mais ça ne devrait plus trop tarder.