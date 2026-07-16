Hot Wheels Infinite Rush avance sa sortie pour éviter l’embouteillage de septembre et présente en vidéo son monde ouvert

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Ce qui devait arriver arriva, la grosse quantité de jeux qui a fini par se retrouver au coude à coude fin septembre a autant fait peur au portefeuille des joueurs et des joueuses qu’aux studios eux-mêmes. Eh oui, à trop vouloir éviter GTA 6 — ce qui est parfaitement logique, entendons-nous bien — c’est un autre embouteillage qui s’est formé. Et petit à petit, des titres déplacent leur date de sortie. Aujourd’hui, c’est au tour de Hot Wheels Infinite Rush d’avancer la sienne à quelques jours plus tôt.

Hot Wheels Infinite Rush // Source : Milestone

Marche arrière toute

Après deux épisodes de la série Unleashed plutôt bons, Milestone a décidé de voir plus grand avec Hot Wheels Infinite Rush, une sorte de Forza Horizon de la voiture miniature qui s’est annoncé durant le Summer Game Fest. Il aurait donc été dommage que ce step up, tout du moins dans le scope de développement, se voit noyé dans la masse des jeux sortant également fin septembre.

Heureusement, le jeu voit sa sortie avancée du 24 au 10 septembre, soit deux semaines plus tôt. Accompagnant la nouvelle, un nouveau trailer a par ailleurs été publié.

Premier épisode d’une série « Beyond the Track », le trailer nous montre ici le monde ouvert du jeu. Outre les courses traditionnelles et les défis à relever comme la destruction de cibles dans un temps imparti, cet épisode invite aussi à l’exploration et au fait de se laisser porter par les activités réparties sur les quatre îles de son open world.

Wheelsville et son environnement urbain, Tentacle Bay avec ses plages et ses paysages côtiers, Gearville et son décor industriel en plein canyon ou encore Drifty Temples, un biome directement inspiré du Japon, telle est la variété promise par l’équipe de développement.

Hot Wheels Infinite Rush est donc désormais attendu le 10 septembre sur PC (via Steam et Epic), PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

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Jaquette de Hot Wheels Infinite Rush
Hot Wheels Infinite Rush
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Date de sortie : 10/09/2026

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