Tomb Raider: Legacy of Atlantis est reporté et sortira le 12 février 2027, toutes les dernières infos et images dévoilées au State of Play

Après plusieurs mois d’attente interminable pour les fans, Lara Croft a donc fait son grand retour avec un tout nouveau trailer de Tomb Raider: Legacy of Atlantis présentant la réinterprétation de certains lieux iconiques du jeu de 1996. Ce nouveau trailer nous parle surtout de l’histoire et nous montre les mécaniques de gameplay modernisées et remises au goût du jour avant de se terminer par la date de sortie tant attendue, qui décevra assurément les fans les plus assidus puisque Crystal Dynamics, Flying Wild Hog et Amazon Game Studios rateront le coche du 30ᵉ anniversaire de la licence.

Une bougie de retard

Les récentes rumeurs d’un report étaient donc vraies. En rapport avec Grand Theft Auto VI qui vient de confirmer sa sortie cet automne ou un vrai retard sur l’agenda ? En tout cas, il s’agit ici d’une information qui a fuité bien avant la conférence sur les réseaux sociaux avec la complicité d’un Amazon Canada trop pressé (avant de retirer sa page) et d’un PlayStation Store branché sur le mauvais fuseau horaire. L’un aura dévoilé les informations relatives aux éditions, aux prix et à la date de sortie et le deuxième de nouveaux screenshots mettant le feu aux poudres. Rendez-vous le 12 février prochain, soit 2 jours avant l’anniversaire fictif de notre héroïne, pour (re)découvrir cette aventure désormais magnifiée.

Dans toutes ces nouvelles images, il semblerait que l’on reconnaisse déjà des paysages bien connus du jeu original comme bien évidemment des scènes enneigées, mais aussi la Vallée Perdue, la Folie Saint-François ou encore le Palais de Midas (et des traces de présence humaine) et le Temple de Khamoon. On peut également constater la présence d’un nouveau grappin au poignet, ou encore d’un homme allongé au sol. La gestion des événements pourrait donc être différente puisque Lara ne rencontrait que peu d’ennemis humains (hormis majeurs) durant sa première aventure sur nos consoles. On remarque également les efforts sur la gestion des éclairages et de la finesse des textures qui promettent de beaux moments propulsés par l’Unreal Engine 5.

On y apprend aussi que les énigmes ont été intégralement remaniées. Par exemple, dans la Vallée Perdue du Pérou, les salles autrefois indépendantes dans le jeu original vont désormais apparaître sous forme d’environnements semi-connectés qu’il vous sera possible d’explorer et d’aborder de différentes façons.

Trois éditions sont d’ailleurs prévues pour la sortie de Tomb Raider: Legacy of Atlantis avec en bonus de précommande, une tenue de l’ère Survivor :

Une édition Standard contenant le jeu de base et le bonus de précommande, au prix de 59,99€ sur PC.

contenant le jeu de base et le bonus de précommande, Une édition Deluxe contenant le jeu de base, le bonus de précommande, deux jours d’accès anticipé (dès le 8 février donc), une tenue de fugitive parisienne (en hommage à Tomb Raider: L’ange des ténèbres – de quoi relancer les rumeurs d’un retour de Kurtis Trent ?) ainsi qu’un accès au prochain pack histoire sous forme de DLC , au prix de 69,99€ sur PC.

contenant le jeu de base, le bonus de précommande, deux jours d’accès anticipé (dès le 8 février donc), une tenue de fugitive parisienne (en hommage à Tomb Raider: L’ange des ténèbres – de quoi relancer les rumeurs d’un retour de Kurtis Trent ?) ainsi qu’un accès au prochain , Une édition Collector, contenant un Boîtier en acier premium, une Statue Lara Croft vs le T-Rex, un Mini artbook, une Broche avec sceau Croft et un Porte-clés Triumvirate Talisman. Le prix est pour l’heure inconnu.

Une information qui vient confirmer la présence de contenu narratif post-lancement, même si l’on ignore encore sa contenance, sa sortie ni son intérêt ludique. Un remake de Unfinished Business ou un tout autre arc en rapport avec l’union des timelines ? En attendant l’ouverture des précommandes dans les prochains jours, on vous rappelle que Tomb Raider: Legacy of Atlantis est désormais prévu pour le 12 février prochain, soit le même mois que Fable, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S et sur Nintendo Switch 2 qui en profite pour s’annoncer ici.