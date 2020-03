Après un mois de février rythmé par l’arrivée de l’étonnant Dreams sur PlayStation 4 mais aussi des titres sympathiques comme Wolcen : Lords of Mayhem ou la compilation regroupant Bayonetta et Vanquish, on fait le point sur ce qui va arriver dans les prochaines semaines et tout au long du mois de mars.

Qu’est-ce qui sort dans les prochains jours et quelles sont les sorties PS4, Xbox One, Switch, PC et réalité virtuelle en mars 2020 ? On vous liste tout. Et même mieux. On vous propose une présentation des jeux en vidéo, un listing complet et même un lien pour précommander. Cela vous permet aussi de soutenir le site.

Quelles sont les sorties jeux vidéo en mars 2020 ?

Bien sûr, mars est un mois qui va être particulièrement riche. Signant la fin de l’année fiscale pour les éditeurs, il est logique d’y voir quelques cartouches. C’est pour cela qu’on y voit de nombreux jeux. Bien sûr, le 20 mars est une date à noter en grand dans votre calendrier puisque l’on aura Animal Crossing New Horizons et DOOM Eternal, probablement les deux titres les plus convoités.

Mais ce n’est pas tout puisque mars sera aussi jonché de jeux comme Pokémon Donjon Mystère Equipe de Secours DX, le 6 mars, Nioh 2, le 13 mars ou encore Persona 5 Royal que de nombreux fans attendent avec impatience. Allez, sans plus tarder, regardez donc la vidéo de présentation plus haut ou profitez de la liste complète des sorties.

Toutes les sorties jeux vidéo de mars 2020

3 mars

5 mars

Murder by Numbers (PC, Switch)

ibb & obb (Switch)

6 mars

Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX (Switch)

Yes, Your Grace (PC)

11 mars

12 mars

13 mars

17 mars

19 mars

20 mars

23 mars

24 mars

25 mars

26 mars

One Step From Eden (PC, Switch)

27 mars

31 mars

Comme tous les mois, notre équipe proposera un test pour chacun des jeux – ou presque.

Alors, quelles sont vos attentes parmi ces sorties ?

